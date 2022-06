RUMEUR sur la DualSense Pro : une manette PS5 en réponse à la Xbox Élite en préparation, voici ce qu'elle apporterait

Le souvent très bien renseigné Tom Henderson a encore frappé. L'insider ne vient visiblement pas de faire fuiter un jeu encore non annoncé, mais un accessoire. D'après ses sources, Sony Interactive Entertainment préparerait actuellement une DualSense améliorée, en réponse à la manette Élite disponible sur Xbox One et Xbox Series X|S.



Le nom de cette manette améliorée n'est pas encore lâché, mais son nom de code serait Hunt, et elle a été décrite comme une DualSense « pro » lors d'une conversation informelle. Tom Henderson assure avoir pu visionner des visuels d'un prototype, qui présenterait des sticks analogiques amovibles (pour les remplacer ou réparer facilement en cas de drift ?), des Trigger Stops pour réduire la course nécessaire à l'activation des gâchettes adaptatives, et même des boutons arrières type palettes de volant. L'accessoire serait livré avec un grip amovible pour renforcer l'adhérence et proposerait des optimisations niveau logiciel.

L'insider précise que sa source lui a confirmé que la révélation de la DualSense Pro (appelons là comme ça pour le moment) surviendrait « bientôt », et il rappelle que d'autres rumeurs veulent que SIE tienne un State of Play fin juin, où il présenterait de nouveaux accessoires et jeux. Découvrirons-nous l'existence, la date de sortie et le prix (forcément élevé) de cette manette d'ici 2 semaines ? Affaire à suivre...

D'ici là, la DualSense originale est disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.



