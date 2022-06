RUMEUR sur God of War Ragnarök : pas de report à 2023 et un mois de sortie avancé par Jason Schreier, l'officialisation pour bientôt

L'une des prochaines exclusivités majeures des PlayStation Studios manquait à l'appel lors du dernier State of Play et n'a pas non plus daigné se montrer lors du Summer Game Fest Live où The Last of Us: Part I a été annoncé pour septembre prochain. Oui, nous parlons bien évidemment de God of War Ragnarök, dont la dernière apparition publique était pour nous parler de ses options d'accessibilité, tandis que son unique bande-annonce date de septembre dernier. Cory Barlog avait précédemment indiqué que Santa Monica Studio n'était pas encore prêt à le montrer, ce qui n'a pas rassuré les joueurs. Avec une telle situation, la rumeur d'un report à 2023 a donc commencé à enfler sur la Toile et un article de GameReactor n'a pas aidé plus tôt cette semaine, affirmant de ses sources européennes qu'il ne verrait pas le jour cette année.

Cette situation a fait réagir Jason Schreier de chez Bloomberg, dont la fiabilité n'est plus à prouver et qui affirme de son côté savoir de ses sources que ce soi-disant report n'est pas à l'ordre du jour, bien au contraire. Ainsi, God of War Ragnarök sortirait au mois de novembre 2022. Mieux encore, Sony Interactive Entertainment prévoirait d'annoncer la date fin juin, donc dans les semaines à venir. Un State of Play dédié en vue ? Bien entendu, cela n'empêche pas un futur report, mais à l'heure actuelle, tout semble donc bien parti pour la prochaine aventure de Kratos.

En attendant de pouvoir poser nos mains sur God of War Ragnarök, le premier épisode de cette saga nordique va lui faire son arrivée dans les jeux du mois offerts aux abonnés PlayStation Plus. Vous pouvez également y jouer sur PC, où il est vendu 44,99 € par Gamesplanet.