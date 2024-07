Xbox : une belle manette translucide en édition spéciale Sky Cipher dévoilée

Quand ce ne sont pas des modèles collector impossibles à obtenir en boutique, comme encore récemment pour celles inspirées de Deadpool & Wolverine, Xbox n'en finit plus de décliner sa manette sans fil utilisable aussi bien sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. La dernière en date est une édition spéciale Sky Cipher translucide qui plaira aux joueurs aimant le bleu, avec sa face avant permettant donc de voir son intérieur.

Avec sa sortie, Xbox change d'ailleurs l'emballage de ses manettes afin de toujours plus utiliser des matériaux écoresponsables. Le prix reste lui fixé à 69,99 € comme d'habitude.

Améliorez votre expérience de jeu et votre style avec la manette Sky Cipher. Restez précis et stylé avec les gâchettes métalliques bleu ciel et la croix directionnelle assortie, entourées d’un halo bleu marine. Perfectionnez votre gameplay avec les sticks analogiques arborant un subtil dégradé de bleu. Gagnez en confort avec les poignées texturées en caoutchouc bleu ciel à l’arrière et ressentez la manette vibrer à chacune de vos actions.

La manette Sky Cipher inaugure un nouveau design de packaging pour les manettes Xbox, reflétant notre engagement à réduire l’empreinte carbone de nos produits. Les plastiques à usage unique ont été éliminés de l’emballage et le manuel papier traditionnel a été remplacé par un QR code pour un guide de démarrage rapide numérique. De plus, l’emballage est maintenant 22 % plus petit et 21 % plus léger, réduisant encore son impact environnemental (anciennement 177 mm x 175,4mm x 72 mm et 152,3g).