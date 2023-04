Xbox Remix Special Edition : Microsoft dévoile une manette écologique

Microsoft est bien décidé à agrandir son catalogue de manettes pour gamers. Le constructeur a dévoilé tout récemment des Xbox Elite Series 2 rouge et bleue, à un tarif plutôt élevé, mais il décline une nouvelle fois la manette Xbox Series X|S de base avec une Remix Special Edition qui se veut écologique.

Comme le rappelle Microsoft, le Jour de la Terre approche, mais le constructeur ne veut pas attendre le 22 avril prochain pour dévoiler la manette sans fil Xbox Remix Special Edition, fabriquée avec du plastique recyclé, dont un tiers vient directement de matériaux regranulés ou régénérés. Avec ce procédé de fabrication écologique, nous avons ainsi une manette verte et marron, « rappelant la Terre » et qui donne à chaque manette Remix Special Edition une apparence unique. Microsoft détaille le procédé de conception et s'attarde sur quelques points esthétiques de cet accessoire :

La regranulation consiste à recycler les éléments des manettes Xbox One pour en faire un matériau pouvant être utilisé afin de créer de nouvelles manettes, tout en s’assurant de la solidité et des performances de ces dernières. Les résines recyclées sont constituées de matériaux recyclés comme des cache-phares, des containers à eau ou des CDs. En optant pour ces différents matériaux et en ajoutant une batterie rechargeable dans la manette, Xbox s’efforce d’utiliser moins de plastique neuf pour réduire la production de déchets. Notre but est d’accompagner nos fans dans cette aventure visant à promouvoir le développement durable à travers l’ensemble des produits Xbox. Consultez notre nouvelle page dédiée au développement durable pour en savoir plus sur nos engagements et découvrir une collection de manettes utilisant moins de plastique neuf.

Nous nous sommes inspirés des paysages naturels et du monde qui nous entoure pour la conception de la manette Remix Special Edition. Les différentes couleurs faisant penser à la Terre créent un effet patchwork, les tons lumineux lui offrent un style riche, mais plein de sérénité. Le vert clair du bouton Xbox, de la croix directionnelle et de l’avant de la manette s’inspire du lichen que l’on trouve dans les forêts pluviales tempérées du Pacifique. Les boutons de tranche, les gâchettes et les poignées affichent un motif topographique faisant référence aux paysages en constante évolution de la Terre et conservant la texture que vous aimez. La batterie rechargeable incluse vous permet de jouer sans utiliser de piles jetables. Rechargez votre manette pendant vos sessions de jeu ou après, une charge de 4 heures maximum vous permettra de profiter de jusqu’à 30 heures d’autonomie. Au bas de la manette, vous retrouverez un port jack 3,5 mm pouvant être utilisé pour connecter n’importe quel casque compatible. Discutez avec vos amis en ligne ou partagez vos moments de jeu préférés enregistrés grâce au bouton Share. Rendez votre manette unique en modifiant l’attribution de ses touches via l’application Accessoires Xbox sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows 10 / 11. Utilisez votre manette sur Xbox Series X|S et Xbox One, mais aussi sur PC et sur vos appareils mobiles, grâce à la technologie Bluetooth.