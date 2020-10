Devil May Cry 5: Special Edition, une date pour le DLC Vergil et une mauvaise nouvelle pour le ray tracing sur Xbox Series S

Entre contenu supplémentaire et améliorations techniques, Devil May Cry 5: Special Edition aura tous les atouts pour encourager les fans à repartir pour une session ou les retardataires à enfin franchir le pas. Capcom avait déjà confirmé que le ray tracing ne serait pas disponible au lancement sur les Xbox next-gen, mais serait proposé via une mise à jour un peu plus tard. Les développeurs se frottent visiblement à quelques écueils techniques sur ces plateformes, et ont dû prendre une décision qui va chagriner quelques joueurs.

An update on ray tracing for #DevilMayCry 5 Special Edition on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/OCRcGRw5bl — Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) October 27, 2020

Capcom confirme cette semaine que la Xbox Series S n'accueillera jamais ce patch, et donc que le ray tracing ne sera disponible que sur Xbox Series X (et PS5).

Nous sommes ravis d'apporter Devil May Cry 5 Special Edition sur Xbox Series X et Xbox Series S avec des fréquences d'images élevées jusqu'à 120 images par seconde, un son 3D amélioré, des temps de chargement réduits, la difficulté Chevalier Noir Légendaire, le mode Turbo et Vergil jouable sur les deux consoles. Les fans qui jouent à Devil May Cry 5 Special Edition sur Xbox Series X pourront également découvrir le jeu en résolution 4K et avec le ray tracing DirectX. Les deux consoles offrent une vitesse et des performances de nouvelle génération incroyables, et alors que nous sommes en train de gratter la surface de ce qu'elles peuvent faire, nos équipes ont hâte de continuer à explorer toutes les capacités de la Xbox Series X et de la Xbox Series S à l'avenir. Alors que le ray tracing sera disponible sous forme de mise à jour téléchargeable sur Xbox Series X, Devil May Cry 5 Special Edition ne prendra pas en charge le lancer de rayons sur Xbox Series S.

Au moins, vous êtes prévenus... D'autres bonnes nouvelles en revanche : les précommandes numériques sont ouvertes sur le PlayStation Store et le Microsoft Store pour un lancement dès la sortie des consoles, et tout achat avant le 18 novembre vous récompensera de 100 000 Orbes Rouges. L'édition physique débarquera elle comme prévu le 1er décembre, et vous pouvez la précommander pour 39,99 € à la Fnac. Dernier point, le DLC Vergil, seule nouveauté à être proposée sur la génération actuelle, sera en vente le 15 décembre sur PC, PS4 et Xbox One, au prix doux de 4,99 €.

