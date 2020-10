Devil May Cry 5: Special Edition, les éditions physiques datées sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S en Occident, un SSS pack annoncé pour le Japon

Après avoir été officialisé lors de la conférence PlayStation 5, et en plus d’avoir fait le plein d’informations sur le ray tracing et d’autres caractéristiques, les éditions physiques de Devil May Cry 5: Special Edition ont enfin trouvé leur date de sortie. Pour rappel, la Special Edition du beat’em all diabolique de Capcom aura des performances améliorées en plus d’accueillir Vergil comme personnage jouable. De plus, les versions numériques seront disponibles dès le lancement des nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Ainsi, les versions physiques sortiront le 1er décembre sur les futures consoles de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft par chez nous.



The physical version of #DevilMayCry 5 Special Edition launches Dec 1st!



If going digital is more your SSStyle, it'll be available for download from Nov 10th for Xbox Series X|S and Nov 12th for PS5. pic.twitter.com/jHah4y2S4c — Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) October 13, 2020

Toutefois, le Japon sera privilégié, car il accueillera Devil May Cry 5: Special Edition le jour de la sortie de la PlayStation 5 au pays du Soleil-Levant, à savoir le 12 novembre. Un SSS pack sera également de la partie (uniquement pour l'Archipel pour le moment). Ce dernier comportera une copie du jeu, un artbook, la bande originale sur un CD, un tee-shirt et enfin une pochette échangeable. Le SSS pack débarquera au Japon le 22 décembre et coûtera 11 500 ¥ (environ 92 €). Enfin, pour les fans hardcore de Vergil, vous pourrez mettre la main sur une Master Model Replica Costume de Vergil au prix de 600 000 ¥ (dans les 4 850 €). Il reste donc à voir si le SSS pack et la tenue du démon bleu seront annoncé plus tard en Occident...

En attendant, vous pouvez acheter Devil May Cry 5 sur PlayStation 4 pour 24,99 € sur Amazon.