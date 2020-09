Devil May Cry 5 : démonstration du ray tracing, rétrocompatibilité, DLC et version PC, Capcom fait le point sur la Special Edition

Parmi les belles annonces de la soirée d'hier, lors de la présentation des jeux et des modalités de sortie de la PS5, nous avons découvert l'arrivée de Devil May Cry 5: Special Edition. Cette nouvelle version spécialement pensée pour les consoles next-gen ajoutera des améliorations des graphismes, un Mode Turbo, une difficulté Chevalier Noir Légendaire et même Vergil en tant que personnage jouable.

Parmi les nouveautés esthétiques, il y aura le fameux ray tracing permis sur les consoles de nouvelle génération. Nous avons eu droit à une démonstration de cette technologie dans une vidéo de gameplay commentée par le producteur Matt Walker. Vous le constaterez par vous-mêmes, les effets d'ombre et de lumière ou l'éclairage ambiant seront largement optimisés par cette fonctionnalité. Le site officiel nous apprend cependant que « l'option ray tracing sera disponible dès le lancement pour la version PlayStation 5, et via une mise à jour ultérieure pour la version Xbox Series X ». Y a-t-il eu un contrat pour une exclusivité temporaire sur la seule technologie, ou s'agit-il de simples aléas de développement côté Capcom ? Nul ne le sait.

Le portail nous livre cependant d'autres nouvelles. Du côté de la next-gen, Devil May Cry 5: Special Edition comprendra tous les DLC du jeu de base, notamment le contenu de la mise à niveau Deluxe, les couleurs alternatives initialement réservées aux précommandes et le mode Palais Sanglant. Sinon, pour les versions PS4 et Xbox One, Devil May Cry 5 sera rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X, et il sera bien possible d'acheter le contenu lié à Vergil via un DLC payant : en revanche, comme DMC5 et DMC5: SE ne sont pas les mêmes jeux, aucune upgrade next-gen n'est prévue, tout comme de Smart Delivery. Sur PC, où l'extension sera également disponible, les améliorations graphiques ne sont pour le moment pas planifiées.

Devil May Cry 5: Special Edition sera disponible le 10 novembre sur Xbox Series X, et le 12/19 novembre sur PS5, d'abord au format numérique, puis avec une édition physique dans un second temps. La PlayStation 5 est disponible en précommande à la Fnac pour 399/499 €.