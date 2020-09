Devil May Cry 5: Special Edition, un portage PS5 avec Vergil officialisé

Devil May Cry 3 et 4 y avaient eu droit, alors pourquoi pas DMC 5 ? La conférence dédiée aux jeux à venir sur PS5 nous a permis de découvrir un inespéré Devil May Cry 5: Special Edition, qui mettra encore plus de piment dans nos parties avec Nero, V et Dante.

La première bande-annonce nous montre des graphismes encore plus détaillés qu'auparavant, pour un rendu visuel qui s'annonce très qualitatif grâce au ray tracing. Le titre sera d'ailleurs capable de tourner en 120 fps grâce à son mode d'affichage High Framerate et profitera de l'audio 3D, des temps de chargement rapides et des capacités de la DualSense. Il ajoutera aussi un Turbo Mode pour jouer en vitesse x1,2, et une difficulté Chevalier Noir Légendaire avec encore plus d'ennemis à l'écran,

Mais le vrai bonus qui parlera aux fans, ce sera la présence de Vergil en tant que personnage jouable, pour une toute nouvelle approche de l'aventure grâce à sa Jauge de Concentration. Faut-il s'attendre à d'autres exclusivités du genre ?

DMC5SE a été développé avec deux objectifs en tête : reprendre le gameplay primé de DMC5 en l’améliorant afin d’en faire une véritable expérience de nouvelle génération, et ajouter des éléments de contenu clés réclamés par les fans. Maintenant que DMC5SE est enfin annoncé, j’aimerais prendre quelques secondes pour vous parler du travail accompli afin d’atteindre ces objectifs. Tout d’abord, les améliorations de nouvelle génération. Dès que nous avons reçu les kits de développement de la PS5, notre équipe a voulu tester les performances dont elle était capable. La première chose qui a retenu l’attention de nos développeurs est la prise en charge par la console de la technologie ray tracing. L’architecture ray tracing de la PS5 permet à DMC5SE d’afficher des graphismes incroyables avec des effets lumineux hyper réalistes. En calculant le trajet de la lumière, le moteur génère des reflets dynamiques spectaculaires, ainsi que des ombres et des éclairages plus crédibles. Jusque-là, nos graphistes devaient créer manuellement des reflets approximatifs dans l’environnement. Grâce au ray tracing, la PlayStation 5 nous offre « plus de puissance » et nous permet de créer d’authentiques reflets en temps réel. Dans DMC5SE, vous aurez la possibilité d’activer le ray tracing en privilégiant la résolution (en visant 4K à 30 images/s), ou de favoriser la vitesse d’affichage (en visant 1080p à 60 images/s). Ci-dessus : DMC5SE avec ray tracing. Ci-dessous : même scène sans ray tracing. Pour les joueurs qui préfèrent allouer la puissance de leur machine à la vitesse d’affichage plutôt qu’à la qualité graphique, la PS5 offre la possibilité d’afficher jusqu’à 120 images/s (sur un écran compatible, bien sûr), accessible dans DMC5SE en activant le mode Haute vitesse. Ceci étant, le passage à la nouvelle génération n’est pas uniquement visuel. Outre les chargements rapides permis par le nouveau disque dur de la PS5 (vraiment rapides), la console nous permet également de générer des sons en 3D encore plus immersifs. Attendez de vous retrouver au milieu d’une nuée de chauves-souris démoniaques : vous serez capable de les situer précisément par rapport à la caméra rien qu’à leurs cris. DMC5SE tire également parti de la nouvelle fonctionnalité de la manette DualSense. Lorsque vous appuierez sur L2 pour charger l’Exceed de Nero, vous ressentirez les vibrations du moteur et la résistance de la poignée. Grâce à la technologie haptique de la manette DualSense, vous aurez les mêmes sensations que Nero et Dante en maniant l’arsenal d’armes emblématiques de DMC. Voilà pour l’essentiel des améliorations de nouvelle génération. Mais qu’en est-il du contenu additionnel ? Eh bien, trois choses se sont démarquées dans les requêtes des fans à l’annonce de DMC5. Premièrement, le mode Turbo. Vous aurez la possibilité de jouer à DMC5SE à 1,2x la vitesse normale. Ce mode compte parmi les ajouts les plus appréciés de la franchise depuis DMC3SE. Il rend le gameplay déjà effréné de DMC un peu plus nerveux encore. Pour la petite histoire, bien qu’ils se soient en partie inspirés de Street Fighter II Turbo, Itsuno-san et son équipe ont en fait eu l’idée du mode Turbo en cherchant à conserver la vitesse de DMC3 sur les téléviseurs PAL à plus faible fréquence d’affichage (50 Hz, contre 60 Hz pour leurs cousins NTSC). Au cours du développement, nous avons même testé une vitesse de 1,3x ! Cependant, nous avons estimé que 1,2x représentait l’équilibre idéal entre vitesse et jouabilité. Deuxièmement : la difficulté Chevalier noir légendaire. Ce niveau de difficulté multiplie le nombre d’adversaires lors de chaque affrontement, pour un maximum de chaos à l’écran. Il convient parfaitement aux techniques puissantes et stylées que Nero, Dante et V emploient pour massacrer les démons. Ce mode n’est rendu possible avec cette qualité graphique que grâce à la puissance et à la mémoire colossales de la PS5. Et enfin, la cerise sur le gâteau : Vergil. Lorsque DMC5 a été annoncé, en 2018, la demande la plus récurrente chez les joueurs était que le personnage de Vergil soit jouable. Quand mon patron, Jun Takeuchi, est venu me voir pour lancer le projet en fin d’année dernière, je savais que la première chose à faire serait d’offrir aux joueurs la possibilité d’incarner Vergil. Dans DMC4SE, Vergil avait reçu une jauge de concentration. Pour DMC5SE, nous avons encore ajouté quelques subtilités à son gameplay. Si vous possédez Devil May Cry 5 sur PS4, Vergil sera disponible en téléchargement payant à une date ultérieure. Découvrez vite ce qui vous attend dans la bande-annonce ci-dessous !

Devil May Cry 5: Special Edition sera disponible au lancement de la PS5 au format numérique le 12 novembre, au prix de 39,99 $ outre-Atlantique, et probablement à un tarif avantageux par chez nous.