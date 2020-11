Devil May Cry 5: Special Edition est prêt pour les PS5 et Xbox Series X et S avec son tout dernier trailer

Que vous n'ayez jamais touché à un DMC ou que vous soyez un fan ardu de la série, Devil May Cry 5: Special Edition aura bien des avantages pour vous donner envie de franchir le pas ou repartir pour des batailles effrénées. Le gros atout de ce portage next-gen, ce sera l'ajout de Vergil en tant que personnage jouable pour l'ensemble des missions, pour une nouvelle approche du gameplay.

Mais au-delà de ça, vous aurez droit à un mode Turbo, la difficulté Chevalier Sombre Légendaire, l'audio 3D sur PS5, le ray tracing (sauf sur Xbox Series S), des temps de chargement réduits et une fréquence d’images accrues jusqu'à 120 par seconde. La bande-annonce de lancement de cette édition met en avant toutes ses qualités techniques, mais aussi son univers et sa bande-son rock qui vont en mettre plein les yeux et les oreilles des joueurs.

Devil May Cry 5: Special Edition sera disponible au format numérique demain sur Xbox Series X et S, et le 12/19 novembre sur PS4, avant qu'une version physique n'arrive le 1er décembre : vous pouvez la précommander pour 39,99 € à la Fnac. Le DLC avec Vergil (mais aucune autre des nouveautés) sera lui téléchargeable le 15 décembre sur PC, PS4 et Xbox One.