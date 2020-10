Devil May Cry 5: Special Edition, un point sur la résolution, le framerate et le RTX des 4 modes d'affichage

C'est le mois dernier que nous avons découvert Devil May Cry 5: Special Edition, une nouvelle version calibrée pour la next-gen apportant un Vergil jouable, une difficulté Chevalier Noir ou encore un Mode Turbo. Le titre proposera aussi de belles améliorations techniques avec notamment du RTX, dès le lancement sur PS5 et à venir avec une mise à jour Xbox Series X et S.

Le vice-président de Capcom USA William Yagi-Bacon s'est exprimé sur ResetEra, avec l'aval du producteur Matt Walker, pour faire un point sur les différents modes d'affichage qui interrogeaient la communauté. Suivant que le ray tracing soit activé ou non, votre résolution et votre framerate maximal ne seront pas les mêmes, et vous ne pourrez pas non plus pousser le jeu en 4K et à 120 fps en même temps. Voici les quatre options proposées :

4K/30 fps avec le ray tracing ;

1080p/60 fps avec le ray tracing ;

4K/60 fps sans le ray tracing ;

Jusqu'à 120 fps sans le ray tracing.

Il va donc falloir faire des choix, selon vos préférences pour un affichage sur grand écran, fluide, ou avec de beaux reflets. Devil May Cry 5: Special Edition sera disponible au format numérique au lancement de la nouvelle génération, et le 1er décembre en physique : il peut dès à présent être précommandé pour 39,99 € à la Fnac.

