Devil May Cry 5 atteint les cinq millions de ventes

Malgré sa grande popularité, la franchise Devil May Cry ne déchaîne pas autant les passions que Resident Evil ou Monster Hunter. Pourtant, Capcom se félicite aujourd'hui d'un nouveau palier de ventes atteint pour le dernier opus en date, Devil May Cry 5, sorti à l'origine sur PC, PS4 et Xbox One il y a un peu plus de trois ans.

Devil May Cry 5 compte ainsi 5 millions de copies vendues. Capcom n'entre pas dans les détails, mais précise que les ventes de la Special Edition sur PS5 et Xbox Series X|S sont incluses dans ce gros chiffre. Pour rappel, le jeu comptait déjà 4,7 millions d'exemplaires vendus en novembre dernier.

Certes, nous sommes loin des 17,8 millions de Monster Hunter: World ou les 10,6 millions de Resident Evil 7: Biohazard, mais Devil May Cry 5 montre qu'il reste un opus solide, aux portes du Top 10 des Platinum Titles de Capcom. Si vous n'avez pas encore le jeu, vous pouvez le retrouver avec le DLC Vergil à 14,99 € sur Gamesplanet.

