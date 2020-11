TEST de Devil May Cry 5: Special Edition, Vergil fait le show et débarque avec du ray tracing

4K ou pas 4K ? Telle est la question...





Capcom profite des sorties de la PS5 et des Xbox Series X et S pour porter l'un de ses bébés qui a su nous retourner le cerveau, Devil May Cry 5. Au programme du jour ? Une Special Edition qui propose diverses nouveautés alléchantes de prime abord. Ce n'est pas juste un copier-coller, la firme veut attirer de nouveau les joueurs à la caisse avec de l'inédit.

Vous allez prendre votre pied.

Parlons peu, parlons bien, penchons-nous sur les graphismes. Dorénavant, il y a plusieurs options pour essayer de nous en mettre plein les mirettes. Avec ou sans 4K, avec ou sans ray tracing, avec ou sans « framerate élevé », bref, de quoi s'y perdre... Faisons le point pour le coup ! Si vous activez tous les paramètres au maximum, il est vrai que ce cinquième opus est très plaisant à l'image. Les textures sont fines, clinquantes, et le ray tracing apporte un certain réalisme dans les décors, les reflets sont très naturels. Seulement voilà, le problème, c'est le framerate... La limite est de 30 fps, avec pas mal de chutes et de saccades selon les lieux ; ce qui n'est vraiment pas terrible pour ce genre de titre dynamique.

Il y a donc une alternative, celle de passer en 1080p. Certes, c'est légèrement moins « explosif », mais le rendu est plus qu’appréciable. En outre, il est possible de tout désactiver afin de jouir d'une fluidité optimale et, sincèrement, nous vous conseillons cette configuration ; rappelons que de base, Devil May Cry 5 est superbe. Et si vous avez un écran adéquat qui gère au-delà des 60 Hz, sachez que le titre peut tourner dans les 120 fps, apportant un confort visuel jamais vu sur consoles. Pour finir, point à ne surtout pas négliger, les temps de chargements sont quasi inexistants... En deux secondes, la partie est lancée et franchement, ça fait du bien !

Et le beau Vergil dans tout cela ? Eh bien, il est... terrible, sa prise en main est un bonheur ! Le frère de Dante est rapide, puissant, dévastateur, il n'est pas là pour rigoler. Il a en sa possession plusieurs armes, telles que des lames bleues d’énergie ou encore des katanas dévastateurs, et peut invoquer un clone pour prêter main-forte. Vous en voulez encore ? Notre héros a aussi la possibilité de se téléporter ou encore de se transformer. Si vous avez l'habitude des Devil May Cry, vous allez prendre votre pied, de la pure folie ! Petit plus concernant les joueurs sur PS5, certaines fonctionnalités de la DualSense sont exploitées, comme le haut-parleur, ou encore les gâchettes adaptatives. Par exemple, avec Nero, la touche L2 devient plus lourde pour activer l'Exceed, c'est totalement délirant (notez qu'il est possible de désactiver ce genre de paramètre).

Devil May Cry 5: Special Edition Hyper Fighting Turbo Prime !





En outre, Chevalier Sombre Légendaire fait son apparition. N'ayons pas peur des mots, ce mode n'est pas fait pour les personnes qui n'ont pas de patience... En effet, la difficulté est un peu plus boostée, énormément d'ennemis surgissent à l'écran. Limite, nous avons l'impression d'être dans un Dynasty Warriors tellement c'est survolté ! Ceux qui n'ont pas froid aux yeux, nous vous conseillons de prendre Vergil et de trucider des créatures hideuses en combinant les touches avec doigté pour exécuter des combos dévastateurs. L'extase va vous envahir. Ce n'est pas tout, puisqu'une option « Turbo » est accessible et permet d'augmenter la vitesse du jeu de 20 % ; oui, oui, vous avez bien lu. Devil May Cry 5 est déjà nerveux, là... il devient démoniaque ! Cette rapidité est un délice pour les fans qui en veulent toujours plus.

Cette Special Edition est une petite perle si vous n'avez jamais mis la main sur ce cinquième volet. Nous avons ici la meilleure version qui inclut tout un tas de paramètres pour vivre cette aventure particulière selon nos envies. Chevalier Sombre Légendaire est totalement délirant, Turbo accentue la rapidité, et Vergil est succulent... Que demander de plus ? Le souci est que si vous avez déjà fini et re-fini Devil May Cry 5, l'envie de craquer une nouvelle fois n'est pas forcément là, surtout que le frangin de Dante sera disponible en DLC prochainement sur PS4, Xbox One et PC.

Les plus Les diverses options graphiques au choix

Vergil, la violence à l'état pur !

La mode Turbo, survolté !

Le mode Chevalier Sombre Légendaire, violent !

Les temps de chargement, ça speed ! Les moins Le ray tracing, même si c'est joli, le joueur le désactive

Si vous avez déjà Devil May Cry 5, l’intérêt de cette édition est minime

Notation Verdict 18 20