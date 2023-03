Xbox Elite Series 2 : des coloris officiels rouge et bleu au prix peu intéressant pour la manette premium

Si vous désirez acheter une manette Xbox Elite Series 2, plusieurs choix s'offrent déjà à vous : la manette noire et tous ses accessoires à 179,99 € (actuellement à 149,99 € sur Amazon.fr d'ailleurs), la Xbox Elite Series 2 – Core (Blanc) pouvant être achetée ou non avec ses accessoires à partir de 129,99 €, et la manette et ses accessoires personnalisés via le Xbox Design Lab à partir de 139,99 €.



Et parce que Microsoft adore proposer différents coloris pour ses manettes, d'autres styles prédéfinis vont être prochainement en vente sur le marché. Le constructeur vient en effet d'annoncer les versions rouge et bleu de la manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Core, arborant des façades avant colorées, des grips noirs et un dos blanc. Elles n'ont rien d'autre de spécial que leur apparence et seront vendues pour 139,99 € à partir du 11 avril sur le Microsoft Store et chez les revendeurs partenaires, pourquoi pas avec un Pack de composants interchangeables pour Xbox Elite Wireless Controller Series 2 en supplément à 59,99 €.

Découvrez la manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Core, désormais disponible dans les coloris rouge et bleu. Nous agrandissons la famille de la manette Xbox Elite pour vous offrir toujours plus de manières de jouer comme un·e pro. Utilisez uniquement les composants dont vous avez besoin pour jouer avec style et donner le meilleur de vous-même.

Ces nouvelles couleurs rouge et bleu vous permettront de vous démarquer tout en améliorant vos performances. Modifiez précisément la tension de vos sticks analogiques pour faire la différence, faites en sorte que chaque fraction de seconde compte grâce au verrouillage plus court des gâchettes et gardez vos cibles dans votre viseur avec ses poignées caoutchoutées enveloppantes. Profitez d’une personnalisation sans limites et réattribuez chaque touche pour définir votre style de jeu.

Préparez-vous pour chaque partie avec les profils personnalisés pour tous vos genres préférés. Les profils personnalisés peuvent être configurés au sein de l’application Accessoires Xbox, tout comme la couleur de l’éclairage du bouton Xbox, sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows. Utilisez la technologie sans-fil Xbox, le Bluetooth® ou le câble USB-C inclus pour jouer sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows et sur vos appareils mobiles. Restez plus longtemps dans le feu de l’action avec sa batterie rechargeable disposant de jusqu’à 40 heures d’autonomie et des composants pensés pour durer. Pour plus de tranquillité d’esprit, les manettes Elite Series 2 sont garanties un an par Microsoft.

Ajoutez encore plus d’options de personnalisation à la manette Elite Series 2 – Core ou remplacez les éléments des autres modèles Elite Series grâce au Pack de composants interchangeables pour Xbox Elite Wireless Controller Series 2, vendu au prix de 59,99 €. Ajustez votre manette à votre style de jeu préféré avec des sticks interchangeables, des formes de palettes et différentes croix directionnelles. Inclut la boîte de transport, la station de charge et un câble USB-C. Pour ajouter une touche de couleur, rendez-vous dans le Xbox Design Lab, où vous pourrez personnaliser les Packs de composants des manettes Xbox Elite Series 2.

Les manettes Xbox Elite Series 2 (Core) rouge et bleue sont disponibles en précommande dès maintenant, au prix de 139,99 €. Rendez-vous sur Xbox.com, chez votre revendeur habituel ou sur le Microsoft Store pour plus d’informations.