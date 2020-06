SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 90 % de réductions sur les exclus PS4 et d'autres pour les Days of Play !

Jusqu'au 8 juin prochain, de nombreuses boutiques physiques et en ligne proposent des baisses de prix attractives sur les produits PlayStation dans le cadre des Days of Play. Accessoires, exclusivités et abonnements sont ainsi proposés à tarif réduit pour célébrer la marque.

PlayStation nous avait prévenus que l'opération serait aussi déclinée au format numérique via le PlayStation Store, et c'est le cas à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 18 juin 2020. Vous pouvez ainsi bénéficier de jusqu'à 90 % de réduction sur une centaine de références, parmi lesquelles Metal Gear Solid V: The Definitive Experience à 4,99 €, FIFA 20 à 9,99 €, Marvel’s Spider-Man à 19,99 €, ou encore Death Stranding à 29,99 €.

La liste des offres est disponible en page suivante, pour le moment sans lien cliquable : vous pouvez tout de même chercher directement les jeux sur le PlayStation Store pour voir leur prix actuel.

