SOLDES sur Xbox One et Xbox 360 : jusqu'à 90 % de réduction sur près de 1 000 jeux et DLC pour Noël !

Steam, l'Epic Games Store, l'eShop, le PlayStation Store... Toutes les plateformes de téléchargement proposent actuellement leurs soldes de Noël, alors Xbox ne pouvait pas échapper au mouvement.

Jusqu'au 2 janvier 2020, le Compte à Rebours des Ventes nous invite à retrouver des promotions sur plus de 740 jeux et DLC sur Xbox One, et plus de 200 références au rabais sur Xbox 360. Mieux, si vous êtes abonné Ultimate ou Gold, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 %, affichant ainsi certains produits à -90 % de leur prix original !

Si vous voulez récupérer Tomb Raider sur Xbox 360 à 1,00 €, Murdered: Soul Suspect à 4,99 €, Life is Strange: Before the Storm - Saison Complète à 5,09 € ou encore Les Sims 4 à 13,19 €, c'est par ici que ça passe !

