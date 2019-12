BON PLAN sur la console Xbox One S All Digital 1 To + 3 jeux (Fortnite, Sea of Thieves et Minecraft) + 1 mois d'accès au Xbox Live Gold à 99,99 € au lieu de 229,99 € !

S’il y a un bon plan concernant la console de jeu Xbox One S juste avant Noël, c’est clairement celui proposé aujourd'hui par Fnac ! D'autant plus que la livraison est encore possible pour le jour J.

Ce pack comprend une console Xbox One S All Digital 1 To (4K Ultra HD, streaming en 4K et technologie HDR), une manette sans fil Xbox blanche, 1 mois d’abonnement au XBOX Live Gold et 3 jeux en téléchargement à savoir Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite.

Et tout ça pour... 99,99 € !! Oui 99,99 € au lieu de 229,99 €, donc un vrai bon plan.

Attention, ne tardez pas !