BON PLAN sur la Xbox One X : la console neuve à partir de 249,99 €, du jamais vu !

C'est la loi du marché : plus de six ans après sa sortie, la Xbox One va doucement, mais sûrement, entrer en fin de vie, alors que la Xbox Series X arrivera avant la fin de l'année. Elle est cependant dotée de plus d'atouts que jamais, avec un catalogue fort et un système optimisé.

Microsoft propose actuellement une opération commerciale agressive pour faire succomber les joueurs qui n'auraient pas encore acheté la console, en affichant des prix très attractifs sur plusieurs modèles, qui se rapprochent des tarifs cassés de Noël. La Xbox One S est ainsi affichée sur la boutique officielle dans des packs à 249,99 €, contre 299,99 € normalement, avec des jeux comme NBA 2K20, Gears 5, Forza Horizon 4 ou Star Wars Jedi: Fallen Order.

Mais le plus intéressant est du côté de la Xbox One X, dont le prix initial est de 499,99 €, et qui est ici vendue à 299,99 € ! Pour ce prix-là, vous avez droit aux bundles habituels avec tout le toutim et un titre comme Gears 5, Forza Horizon 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, ou à la console seule en version blanche Hyperspace. Vous en voulez pour ENCORE moins cher ? Alors, tournez-vous vers les revendeurs tiers, comme Amazon, qui propose les packs à partir de 249,99 € ! Il s'agit à priori du prix historique le plus bas pour la Xbox One X neuve : de quoi vous faire craquer ? Si vous êtes intéressés, ne tardez pas, car Microsoft n'a pas communiqué la date de fin de cette promotion.