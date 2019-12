SOLDES sur l'eShop : des réduction jusqu'à 80 % de remise, voici les « Offres Festives » !

Si vous avez une Switch et quelques deniers sur votre compte eShop, eh bien grande nouvelle, Nintendo annonce une nouvelle campagne pour faire plaisir aux joueurs. Ainsi, plusieurs jeux baissent de prix pendant quelques semaines pour notre plus grand plaisir. Dans les environs ? De l'aventure, de l'action, du délirant...

Mais encore ? Du Final Fantasy X/X-2 HD Remaster à moitié prix, Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle à 14,99 €, ou encore l'excellent Dead Cells à 17,49 €... Mais les rabais sont tellement nombreux qu'il est dur de tout énumérer. Et pour cause, plus de 700 jeux sont concernés !

Voir la liste des rabais : ICI !

Notez que vous avez jusqu'au 2 janvier pour en profiter !