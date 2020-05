Xbox Game Pass : plusieurs nouveaux jeux dès aujourd'hui, d'autres sur le départ

Xbox vient de faire le point sur les nouveautés à venir d'ici la fin du mois dans le Xbox Game Pass, et même si nous en connaissons déjà certaines, le programme est sympathique. Déjà, il y a une production Xbox Game Studios (même si elle est multiplateforme) qui va arriver dès sa sortie officielle le 26 mai, à savoir Minecraft Dungeons.

Nous retrouvons sinon aujourd'hui Alan Wake sur PC et Xbox One pour fêter ses dix ans, mais ce n'est pas le seul ajout disponible dès ce jeudi. Sur les deux plateformes, Cities: Skylines vous invite à créer votre propre ville, et sur ordinateur personnel, vous avez accès à Plebby Quest en plus.

Abonnement Xbox Game Pass Ultimate 3 mois 38,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 38,99€. Alan Wake (ID@Xbox) – Disponible aujourd’hui Le culte Alan Wake, de Remedy Entertainment, fête ses 10 ans cette année. Dans sa quête pour retrouver sa femme disparue au cours de leurs vacances, le célèbre écrivain Alan Wake découvre les pages d’un thriller qu’il ne se souvient pas avoir écrit. Une ombre noire hante la petite ville de Bright Falls, poussant Wake jusqu’aux frontières de la folie dans son combat pour percer ce mystère et sauver celle qu’il aime. Cities: Skylines (ID@Xbox) – Disponible aujourd’hui Cities: Skyline fait son retour dans le Xbox Game Pass ! Ce titre vous met aux commandes d’une ville en pleine croissance – vous serez responsable de la construction de ses premières rues jusqu’aux moindres besoins en constante évolution d’une vibrante cité peuplée de milliers d’habitants. Concevez, construisez et gérez la ville de vos rêves, de ses services publics à ses arrêtés municipaux et mettez-vous au défi de transformer une humble bourgade en une vibrante mégalopole. Plebby Quest: The Crusades (ID@Xbox) - Disponible aujourd'hui sur PC Survivez aux ambitions démesurées de ceux qui rêvent d’un empire, soyez plus malin que vos voisins qui cherchent à brûler vos propriétés et apprenez à gérer les demandes souvent déraisonnables des religieux. Une seule question se posera alors que vous chercherez à entrer dans la légende : allez-vous les brûler ou finir au bûcher ? Minecraft Dungeons – 26 mai Disponible dès le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Frayez-vous un chemin dans un tout nouveau jeu d’action-aventure inspiré par les dungeon crawlers classiques et qui se déroule dans l’univers de Minecraft ! Parcourez les donjons en solo ou avec des amis ! Jusqu’à quatre joueurs peuvent coopérer à travers des niveaux extrêmement variés remplis d’action et de trésors, le tout dans une quête épique pour sauver les villageois et triompher du terrible Arch-Illager !

Il y a malheureusement plusieurs départs qui se profilent sur les deux plateformes. Cinq jeux vont en effet quitter le Xbox Game Pass pour Console le 29 mai.

#IDARB

Brothers: A Tale of Two Sons

Hydro Thunder Hurricane

King of Fighters ’98 Ultimate

Old man’s Journey

Et à la même date, autant vont partir du Xbox Game Pass pour PC.

Brothers: A Tale of Two Sons

Hydro Thunder Hurricane

Old man’s Journey

Opus Magnum

Stealth Inc 2

Lire aussi : Xbox : 10 millions d'abonnés au Xbox Game Pass, 90 millions de joueurs sur le Xbox Live