Xbox Game Pass : les nouveautés de fin mars 2022 dévoilées, avec plusieurs jeux disponibles en day one

Far: Changing Tides, Young Souls, Lightning Returns: Final Fantasy XIII ou encore Marvel's Guardians of the Galaxy nous ont déjà gâté ces 2 dernières semaines, et Microsoft a encore des cartouches sous le coude pour la fin mars 2022 pour son Xbox Game Pass. Il y aura comme prévu Shredders, Crusaders King III et Weird West en day one, mais aussi, nous l'apprenons, le jeu indé NORCO dès sa sortie du 24 mars, et le portage de la compilation de visual novel à énigmes Zero Escape: The Nonary Games, disponible le 22 sur Xbox.

9 titres supplémentaires vont sinon devenir compatibles avec les commandes tactiles via Xbox Cloud Gaming, et 3 ont prévu de quitter le service à la fin du mois.

Prochainement

Shredders (Cloud, PC & Xbox Series X|S) ID@Xbox – 17 mars

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Foncez dans l’événement de snowboard de l’année pour faire les figures les plus époustouflantes qui soient et espérer décrocher une invitation à un tournoi exclusif. Pour prouver que vous êtes à la hauteur, maîtrisez l’art du park riding, du buttering, des rails et des kickers massifs et gagnez votre place dans le monde du snowboard. Profitez du jeu sur Xbox One et sur les autres appareils que vous possédez déjà grâce au cloud gaming, via le Xbox Game Pass Ultimate.

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 17 mars

Vivez une aventure remplie d’humour, de surprises et de rencontres inattendues dans l’univers heroic fantasy du Donjon de Naheulbeuk. Dirigez une équipe de héros malgré eux qui rivaliseront de maladresse dans ce RPG tactique qui mettra vos talents à rude épreuve.

Tainted Grail: Conquest (Console) ID@Xbox – 22 mars

Déjà disponible dans le PC Game Pass et prochainement sur console ! Explorez des cartes en évolution perpétuelle, combattez des ennemis mortels et découvrez le sort de l’île maudite d’Avalon dans ce mélange unique entre roguelike, jeu de cartes et RPG, jouable à l’infini. Créez vos propres combos en utilisant des centaines de cartes et apprenez à survivre dans un monde sombre et impitoyable sous le joug d’une force mystérieuse et mortelle : the wyrdness.

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console & PC) – 22 mars

Plusieurs étrangers sont kidnappés pour participer de force à jeu diabolique et mortel. À qui ferez-vous confiance ? La tension grimpe alors que la situation devient inextricable. Saurez-vous vous échapper des Nonary Games ou paierez-vous le prix ultime ?

Norco (PC) ID@Xbox – 24 mars

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass : Norco est une aventure narrative en point and click de style gothique, qui vous plonge dans la banlieue miteuse et les marécages industrialisés d’une Louisiane dénaturée. Votre frère Blake a disparu suite au décès de votre mère. Pour espérer le retrouver, vous allez devoir suivre une androïde de sécurité en fuite dans les raffineries, galeries commerciales et canaux d’évacuation des faubourgs de la Nouvelle-Orléans.

F1 2021 (Console) EA Play – 24 mars

Les feux sont au vert ! Les membres d’EA Play et du Game Pass Ultimate vont pouvoir vivre une histoire captivante dans le monde de la F1, parcourir les tracés avec leur propre équipe et réaliser leurs rêves dans F1 2021, qui rejoint une grande collection de jeux de courses jouables via EA Play.

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) ID@Xbox – 29 mars

Déjà disponible dans le PC Game Pass et prochainement sur Xbox Series X|S ! Votre héritage vous attend. Choisissez une maison noble et guidez votre dynastie vers la grandeur sur des générations, dans un Moyen Âge épique. La guerre n’est qu’un des moyens d’établir votre règne. La vraie stratégie requiert des talents diplomatiques affûtés, la maîtrise de votre royaume et de la ruse. Crusader Kings III prolonge la série populaire de Paradox Development Studio, avec son mariage acclamé de grande stratégie immersive et de jeu de rôle médiéval profond.

Weird West (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 31 mars

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d’un groupe de héros hors du commun.

L’application Xbox sur PC

Le mois dernier, nous vous avons proposé une mise à jour majeure pour l’installation et la gestion des jeux, qui vous permet de choisir le dossier d’installation, de bénéficier de plus d’options pour gérer vos jeux et d’utiliser des mods avec plus de titres. Nous continuons à créer des mises à jour en fonction de vos retours, la prochaine vague de celles-ci est déjà disponible pour les Xbox Insiders et le sera pour toutes et tous à la fin du mois de mars.

Navigation dans l’application : Plusieurs changements viendront améliorer la navigation dans l’application et l’accès aux jeux. Cette première mise à jour permet de tout retrouver dans la barre latérale et d’accéder plus facilement au Xbox Cloud Gaming.

Indicateurs de performances : Un nouvel indicateur vous laisse vérifier si un titre tournera sur votre PC, avant de l’installer.

Plus tard au cours du mois, vous pourrez trouver et installer Rainbow Six: Siege et Rainbow Six: Extraction directement depuis l’application Xbox.

Pour accéder en avant-première à ces nouvelles fonctionnalités et à plus de choses encore, rejoignez le programme Xbox Insider.

Contenu téléchargeable et mise à jour

Genesis Noir : la mise à jour Astronomy – Disponible

La mise à jour Astronomy est disponible, elle ajoute trois niveaux inédits et un univers étendu pour que vous puissiez explorer encore davantage le cosmos et vous aventurer dans le passé et l’avenir.

Lawn Mowing Simulator : Dino Safari – Disponible

Les membres du Game Pass économisent 10 % sur ce contenu ! Votre entreprise commence à se faire un nom et vous venez de décrocher votre plus gros contrat jusqu’ici : le Dino Safari. La tâche va être monstrueuse ! Tournez autour de l’enclos des T-Rex, du Canyon du Crétacé, de la Vallée des Herbivores et du Repaire des Raptors pour vous assurer de remplir votre mission, il ne faudrait pas qu’il y ait un os !

Neuf nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 9 jeux de plus avec les contrôles tactiles ! Retrouvez ici la liste complète des jeux compatibles et commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Among Us ;

; Katamari Damacy Reroll ;

; Lumines Remastered ;

; Pupperazzi ;

; Rubber Bandits ;

; Spelunky 2 ;

; Telling Lies ;

; Undungeon ;

; Young Souls.

Ils nous quittent bientôt

Il sera bientôt temps de dire au revoir à ces titres. Vous avez encore quelques jours pour essayer ces jeux ou les terminer avant qu’ils ne quittent le service. Comme toujours, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser votre réduction réservée aux membres du Game Pass pour économiser jusqu’à 20 % sur ces titres et les conserver dans votre bibliothèque.

31 mars

Madden NFL 20 (Cloud, Console & PC) EA Play

(Cloud, Console & PC) EA Play Narita Boy (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Shadow Warrior 2 (Cloud, Console & PC)

11 avril