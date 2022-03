Xbox Game Pass : les nouveautés de début mars 2022 dévoilées, dont 2 gros jeux de Square Enix

Le mois de mars vient de débuter, alors comme à chaque début de quinzaine, Microsoft fait le point sur les ajouts à venir dans le Game Pass. Il y a d'abord les attendus, de Lightning Returns: Final Fantasy XIII qui vient boucler l'intégration de la série au service au nouveau FAR: Changing Tides. Et il y a les surprises, dont Young Souls, tout juste daté au 10 mars, l'apprécié Kentucky Route Zero et surtout le colosse Marvel's Guardians of the Galaxy, l'un des hits de fin 2021.

Le calendrier complet des arrivées et des départs pour la première moitié de mars 2022 est visible ci-dessous.

Disponible

Far: Changing Tides (Cloud, Console & PC)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Une aventure atmosphérique émouvante, qui vous emmène en voyage à bord d’un navire piloté par Toe, en quête d’une nouvelle maison. Naviguez sur des eaux tempétueuses, plongez vers des profondeurs abyssales et explorez des ruines oubliées dans un monde inondé de toute beauté.

Microsoft Flight Simulator (Cloud)

Découvrez le plaisir de vous envoler avec Microsoft Flight Simulator, disponible dès maintenant dans le Xbox Cloud Gaming sur les appareils que vous possédez déjà, Xbox One, téléphone, tablette ou PC. Mettez vos talents de pilote à l’épreuve dans cette simulation qui propose des conditions atmosphériques et météorologiques en temps réel dans un monde dynamique et vivant. Les cieux vous appellent !

Prochainement

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console & PC) – 3 mars

Le rideau se lève sur la dernière grande bataille que devra livrer Lightning, l’héroïne de Final Fantasy XIII. L’univers et les systèmes de combat et de personnalisation ont été entièrement revisités dans cet ultime volet du triptyque, de façon à vous offrir une expérience de jeu inédite. Le temps presse : Lightning ne dispose que de treize jours pour sauver le monde.

Kentucky Route Zero (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 mars

Kentucky Route Zero est une aventure à la fois magique et ancrée dans la réalité, qui traite d’une autoroute cachée sous le Kentucky et des mystérieuses personnes qui l’arpentent.

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox – 10 mars

Le jeu déjà disponible sur PC et Xbox Series X|S arrive bientôt sur Xbox One ! Faites une pause et profitez d’un défi que vous surmonterez en toute sérénité : tondre la campagne anglaise dans Lawn Mowing Simulator.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console & PC) – 10 mars

Dans ce jeu d’action/aventure à la troisième personne, vous incarnez Star-Lord, et grâce à votre autorité (parfois douteuse) et à votre audace, vous avez convaincu une bande de héros improbables de se joindre à vous. Un crétin (sûrement pas vous) a déclenché une série d’événements catastrophiques et vous êtes le seul à pouvoir fédérer les Gardiens assez longtemps pour empêcher un désastre interplanétaire. Ça va le faire. Normalement.

Young Souls (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 mars

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Équipez-vous pour commencer votre périple en solo ou en coopération et sauver le Professeur. Young Souls offre une direction artistique magnifique, un gameplay beat’em up intelligent, des mécaniques de RPG, mais aussi une écriture ciselée et un univers incroyable à la croisée de deux mondes. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer avec les contrôles tactiles sur leur mobile dès la sortie du jeu grâce au cloud gaming !

Mise à jour de l’application Xbox sur PC

Nous tenons tout d’abord à remercier tous les Insiders qui nous ont aidés à tester l’application Xbox. Grâce à vos excellents retours, nous sommes heureux de vous annoncer que les fonctionnalités liées à l’installation et à la gestion de vos jeux sont désormais disponibles dans l’application Xbox pour PC ! Vous pourrez dorénavant :

Choisir dans quel dossier vous souhaitez installer vos jeux.

Accéder aux fichiers de certains titres que vous aurez installés ainsi qu’aux options permettant de réparer et de déplacer vos jeux.

Utiliser des mods ou les concevoir sur plus de jeux.

Vous n’aurez pas à réinstaller vos jeux, il vous suffira de faire un clic droit dans la partie gauche de l’application, puis de cliquer sur « gérer » et « activer ». Vous pourrez également déplacer et réparer vos jeux depuis ce même endroit.

Pour installer les dernières mises à jour de l’application Xbox et y accéder dès maintenant, ouvrez l’application Microsoft Store sur Windows, puis ouvrez votre bibliothèque et sélectionnez « Mettre à jour » à côté de l’application Xbox.

Mise à jour

No Man’s Sky : mise à jour Sentinel – Disponible

Battez-vous aux côtés de vos compagnons robotiques et affrontez de nouveaux ennemis dans la mise à jour Sentinel ! Vous découvrirez également une amélioration globale des mécaniques des armes, de nouvelles histoires, la possibilité de reprogrammer et d’adopter votre propre drone et beaucoup, beaucoup plus de choses !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Nous entamons le mois de mars avec toujours plus d’Avantages ! N’oubliez pas de les réclamer en vous rendant dans la section Avantages de votre console Xbox, de votre PC Windows ou sur l’application mobile Xbox Game Pass.

EA Sports UFC 4 (Console): Pack Combattants et personnalisation – 3 mars

Débloquez les poids-lourds impressionnants Anthony Joshua et Tyson Fury. Vous obtiendrez également les packs de personnalisation Kumite et Backyard, grâce à EA Play !

Halo Infinite (Console, PC & Cloud) Pack Pass Tense pour la Mangouste – 9 mars

Personnalisez votre arsenal multijoueur avec la peinture « Pass Tense » pour Mangouste, quatre boosts d’XP et quatre échanges de défis !

Century: Age of Ashes (Console & PC) Pack Hjørrani Savannah – 14 mars

Démarquez-vous avec le magnifique dragon Hjørrani Savannah, 14 jours de boost d’expérience et des gemmes à dépenser pour la personnalisation.

Ils nous quittent le 15 mars

Les jeux suivants quitteront prochainement la bibliothèque du Game Pass, il est temps de s’y replonger avant qu’ils ne disparaissent ! Comme toujours, n’oubliez pas d’utiliser la remise dont vous disposez via votre abonnement pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre bibliothèque.