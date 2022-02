Young Souls : une date de sortie sur PC et consoles proche pour le jeu français entre RPG et beat'em up

Les exclusivités totales sur Stadia n'existent déjà plus, mais Google compense avec des expériences First on Stadia disponibles en avant-première pendant quelques mois. Parmi elles, l'apprécié mais forcément encore méconnu Young Souls, paru en août dernier. Développé par les Tourquennois de 1P2P et édité par The Arcade Crew et DotEmu, le titre mélange beat'em up et jeu de rôle dans un monde fantastique à la direction artistique alléchante, jouable seul ou en coopération.

Si vous attendiez le portage sur PC, Switch, PS4 et Xbox One, rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X|S, réjouissez-vous, sa date de sortie est toute proche ! La date de sortie de Young Souls vient d'être confirmée pour le 10 mars 2022 sur ces plateformes. Le créateur Jérôme Fait a résumé le concept du jeu pour les intéressés sur le PlayStation Blog, tandis qu'une vidéo présente les techniques de combat pendant 5 bonnes minutes.

Bonjour à tous, je suis Jérôme de 1P2P Studio, qui a développé le jeu de combat RPG Young Souls. Nous avons publié il y a quelques mois une présentation des boss du jeu, et nous sommes de retour aujourd’hui pour annoncer la date de sortie du jeu ! Préparez-vous à pourfendre des gobelins : Young Souls sortira le 10 mars. Alors pour fêter ça, laissez-moi vous expliquer ce qui rend ce jeu si spécial. Un jeu de combat en 2D, oui, mais pas que… Avec Young Souls, notre objectif de base était de créer le jeu de combat parfait. Baptiste (avec qui j’ai cofondé 1P2P) et moi aimons beaucoup les jeux de combat classiques en 2D, et nous voulions mélanger les concepts et influences qui nous ont marqués pour créer le gameplay de Young Souls. Deux mondes qui s’affrontent L’univers de Young Souls est divisé en deux mondes bien distincts : celui des humains, et celui des gobelins. Nos héros viennent du monde des humains, et vous commencerez votre aventure avec Jenn et Tristan dans leur vie de tous les jours avant qu’un événement malheureux n’ouvre un portail menant au monde des gobelins. Ce mystérieux portail se trouve dans la cave de leur maison et constitue un des lieux clés du jeu. Maintenir la dualité entre les deux mondes était essentiel pour nous, et vous pourrez voyager de l’un à l’autre tout au long du jeu. Dans le monde des humains, vous pourrez vous déplacer librement du manoir des jumeaux jusqu’à la ville de Portsborough, où vous trouverez de nombreuses boutiques et des habitants à qui parler. Dans les souterrains de la ville se trouve une voie d’accès au marché des gobelins, où de sympathiques gobelins cachés vous proposeront de l’équipement pour surmonter les obstacles que vous rencontrerez dans les nombreux donjons du monde des gobelins. En effet, c’est dans le monde des gobelins que se situe l’action du jeu. Vous devrez l’explorer et révéler ses dangers ainsi que ses nombreux secrets. Comme vous pouvez l’imaginer, plus vous progressez dans le monde des gobelins, plus vos ennemis seront coriaces. Afin de pouvoir faire face aux hordes d’ennemis déchaînés du jeu, nous avons construit un système de progression et de niveau proche de ce que propose un RPG. L’influence des RPG Dans Young Souls, vos héros évoluent constamment. À chaque fois que vous gagnerez un niveau, vos statistiques augmenteront, à condition que vous dormiez d’abord. L’équipement permet également d’améliorer vos statistiques. De donjon en donjon, vous trouverez de nouvelles armes et de nouveaux équipements de combat. Chaque équipement est unique et offre des fonctionnalités exclusives qui vous permettront de personnaliser votre expérience et de faire progresser votre personnage comme vous le souhaitez. De plus, la plupart des équipements peuvent être améliorés par les nombreux marchands du marché des gobelins, ce qui vous permettra d’augmenter leurs statistiques et de débloquer de nouvelles capacités. Les capacités des jumeaux sont entièrement dérivées de leur équipement, et nous avons créé un système qui ne vous limite pas à une seule façon d’évoluer. Vous pourrez changer la constitution d’un personnage à tout moment, en passant par exemple d’un magicien agile qui attaque à distance à un soldat lourd avec un marteau qui privilégie le combat rapproché. Il sera assez facile de s’adapter en fonction des ennemis que vous affronterez. En mode solo, vous pourrez équiper les deux personnages individuellement et passer de l’un à l’autre à tout moment. Cela vous donnera accès à un système de combos dévastateurs grâce à l’utilisation d’armes et de sorts complémentaires. Pourfendre des gobelins avec style Dans Young Souls, une autre caractéristique importante pour nous était de rendre l’équipement aussi distinct et visible que possible. La personnalisation visuelle a donc constitué une part importante du processus de développement. Nous voulions que nos héros gardent leur apparence d’adolescents même lorsqu’ils portent leurs tenues de combat. En suivant cette idée, nous avons créé deux systèmes de personnalisation co-existants : un qui permet de personnaliser les vêtements des héros de manière purement cosmétique pour leur donner le style que vous souhaitez ; et un autre qui vous permet de porter de l’équipement de combat par-dessus les vêtements de votre personnage pendant les batailles. Ces deux systèmes peuvent donner une apparence unique à vos personnages, en combinant par exemple une armure médiévale avec une veste en jean et des baskets stylées ! Nous sommes assez fiers du fonctionnement de ce système et nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à personnaliser l’apparence de votre personnage que nous quand nous avons développé cette fonctionnalité.

De quoi faire vibrer le cœur des amateurs de jeux indés ?