Young Souls : le RPG au gameplay beat'em up dynamique de sortie sur Stadia et déjà confirmé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Même si Google ne développe plus d'exclusivité pour Stadia, il a toujours dans sa besace plusieurs productions indépendantes qu'il veut proposer en avant-première. C'est le cas de Young Souls, développé par 1P2P et édité par The Arcade Crew et DotEmu, un savant mélange de RPG et de beat'em up où nous incarnons deux orphelins désirant retrouver leur père adoptif. Ils devront pour cela naviguer entre le village coloré de Portsbourgh, lieu de détente et d'entraînement, et un monde parallèle impitoyable peuplé de gobelins.



Le titre est donc sorti cette semaine sur Stadia au prix de 24,99 €, mais si vous n'utilisez pas cette plateforme, bonne nouvelle ! Les portages PC, PS4, Xbox One et Switch viennent d'être confirmés pour une sortie cet automne, à une date encore inconnue.

Young Souls mêle les genres beat‘em up et RPG dans un univers marqué par une direction artistique saisissante. Parcourez le monde des humains et celui des Gobelins, tous deux peuplés de hordes d’ennemis, mais aussi de rencontres inattendues et d’amitiés qui ne demandent qu’à naître.

Lancez-vous corps et armes à la poursuite de votre père adoptif à travers des donjons épiques du royaume des Gobelins. Dégotez-vous une armure de choc et un arsenal suffisant pour venir à bout des hordes d’ennemis et de boss qui vous attendent de l’autre côté du portail.

Votre équipement est votre meilleur allié au combat. Adoptez votre gameplay selon les donjons en variant les items que vous portez sur le champ de bataille.

Portsbourgh, là où tout commence

Orphelins dès leur plus jeune âge, Jenn et Tristan ont toujours été livrés à eux-mêmes. Rebelles dans l’âme, ces deux jumeaux flamboyants tant par leur capillarité que par leur caractère, ne comptaient que l’un sur l’autre pour survivre dans un monde hostile à leurs yeux.

Leur chemin a heureusement croisé celui d’un scientifique doux et aimant, mais un peu zinzin, qui les a recueillis et traités comme ses propres enfants. Un jour, ce dernier disparaît soudainement dans des conditions mystérieuses. Bouleversés, Jenn et Tristan, à nouveau seuls au monde, découvrent dans les sous-sols cachés du manoir un portail qui les mène dans un monde parallèle, où s’épanouit toute une société de gobelins. Une quête trépidante et passionnante débute pour nos jumeaux qui partent à la recherche de leur père adoptif, mais aussi de leur place et identité dans le monde.

Entre deux mondes

Young Souls offre un voyage entre deux mondes riches en expériences et rencontres qui forgera le caractère et la destinée de nos héros.

Pousser de la fonte chez Happy Fit améliore vos statistiques et vous permet d’acquérir plus de force, d’adresse ou encore d’agilité. Vous voulez combattre les affreux jojos avec style ? Solid Sneakers et Teen Spirit sont les boutiques dans lesquelles vous pourrez acheter des godasses dernier cri et accessoires qui rendront votre équipement unique.

Après une sieste bien méritée, il est temps de s’équiper de la tête aux pieds pour se rendre dans le monde des gobelins - « the place to be » pour botter des fesses et retrouver le professeur. Un paquet d’ennemis seront là pour vous accueillir à coup de lance et d’épée, comme si c’était suffisant pour vous arrêter...

Bravez le danger et retrouvez votre père adoptif

Se battre contre des gobelins n’est pas aussi facile que de se battre contre un sac de frappe chez Happy Fit. Les combats seront rudes, exigeants, mais récompensés par des coffres blindés, de quoi vous faire oublier toute douleur ressentie sur le champ de bataille.

Il y a un paquet de combinaisons possibles qui font varier les statistiques de votre équipement, vos armes et le gameplay de votre personnage. Adopter une stratégie offensive, défensive ou équilibrée sera un vrai jeu d’enfant pour quiconque s’aventure chez nos amis les gobelins.

Qui dit bagarre contre des ennemis dit forcément combat de boss épique qui vous feront suer à grosses gouttes.

Caractéristiques