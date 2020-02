Epic Games Store : Carcassonne et Ticket to Ride gratuits cette semaine, un RPG réaliste et un beat'em all offerts ensuite

À la base, nous aurions dû pouvoir récupérer trois jeux de société d'Asmodee Digital sur l'Epic Games Store ce jeudi, mais Pandemic a finalement été retiré de l'opération, sans explication réelle sur le sujet.

Tant pis, c'est tout de même avec intérêt que nous pouvons à présent, et jusqu'au 13 février à 17h, télécharger Carcassonne et Ticket to Ride sans aucun frais, pour retrouver les sensations des jeux de plateau sur nos PC.

Carcassonne 23,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 23,99€. Carcassonne Carcassonne est un jeu de tuiles classique, mais mis au goût du jour. Dans ce jeu aux multiples récompenses, les joueurs piochent et placent des tuiles aux paysages rappelant le Sud de la France. Une tuile peut représenter une ville, une route, un cloître, un pré ou une combinaison de ces éléments. Chaque tuile doit être placée contre des tuiles déjà jouées de façon à ce que des éléments similaires soient adjacents (c'est-à-dire, ville contre ville, route contre route, etc.). Le joueur peut ensuite décider de placer un de ses disciples (appelés Meeples) sur l'un des territoires joués : la ville pour le chevalier, la route pour le voleur, le cloître pour le moine ou le pré pour le fermier. Lorsqu'un territoire est complété, le Meeple placé dessus marque des points pour son joueur. Grâce à la variété infinie de paysages créés, chaque nouvelle partie est une expérience inédite. Ticket to Ride Ticket to Ride, l'adaptation officielle du célèbre jeu de société ferroviaire publiée par Days of Wonder, ne demande qu'une minute pour comprendre les règles, mais toute une vie pour le maîtriser. Plus de 70 millions de parties ont été disputées en ligne ! Embarquez avec vos amis et votre famille et (re)découvrez Ticket to Ride, le jeu de société légendaire. Dans cette aventure ferroviaire, vous devez être le plus rapide à relier vos villes et atteindre vos destinations.

La semaine prochaine, ce sont encore deux titres qui seront offerts, cette fois bien différents : le jeu de rôle réaliste Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition et Aztez, un beat'em all stratégique en noir et blanc autour de la mythologie aztèque.