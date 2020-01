Epic Games Store : Farming Simulator 19 gratuit cette semaine, trois jeux offerts ensuite

Cette semaine, c'est un jeu vendu à plus de 2 millions d'exemplaires qui est offert sur l'Epic Games Store.

Farming Simulator 19 peut être récupéré gratuitement du 30 janvier au 6 février, l'occasion rêvée pour s'essayer à cette référence des jeux de gestion agricole, qui attire bien plus q'un public de niche.

L'ultime simulation agricole est de retour avec de nouveaux graphismes pour une expérience complète et plus vraie que nature ! Devenez un fermier des temps modernes et développez les activités de votre ferme, moissonnez vos récoltes et prenez soin de votre élevage, le tout dans deux énormes environnements américain et européen.

Choisissez parmi plus de 300 véhicules et machines authentiques provenant des plus grands constructeurs, y compris John Deeree, mais aussi Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr, et bien plus. Développez votre exploitation en ligne avec d'autres joueurs et téléchargez de nouveaux mods créés par la communauté, pour une expérience de simulation agricole sans limite !