Farming Simulator 21 : désolé les fermiers, il n'y aura pas de nouvel épisode en 2020

Depuis 2011, Giants Software a adopté une rotation plutôt fixe pour sa saga des Farming Simulator : un épisode pour PC et/ou console les années paires, et une autre production séparée pour plateformes portables ou mobiles les années impaires.

Farming Simulator 19 est sorti en 2018 sur PC, PS4 et Xbox One, et a encore une fois connu un immense succès, avec plus de deux millions d'exemplaires vendus à cette heure. Les nombreux fans de la série attendent forcément de pied ferme son successeur, potentiellement appelé Farming Simulator 21, espéré pour cette fin 2020, vous l'aurez compris. L'éditeur Focus Home Interactive vient malheureusement d'annoncer qu'il n'y aura pas de nouveau Farming Simulator cette année, ni même avant avril 2021 au plus tôt.

Giants Software, propriétaire de la marque Farming Simulator, a informé Focus Home Interactive qu'aucun nouveau titre Farming Simulator ne serait lancé au cours de l'exercice 2020-2021. Les parties continueront à travailler sur la franchise Farming Simulator 19 avec de nouveaux contenus (DLC, extension...).

La raison de cette cassure de la stratégie commerciale n'est pas explicitée, mais alors que les PS5 et Xbox Series X arriveront à la fin 2020, il n'est pas impossible que Giants Software soit déjà en train de négocier le virage vers la nouvelle génération. Les fermiers en herbe n'auront toutefois pas de quoi s'ennuyer, car Farming Simulator 19 aura droit à des extensions pendant quelque temps encore pour compenser cette absence de suite.

Lire aussi : gamescom 2019 : Farming Simulator 19, l'Édition Platinum a droit à une bande-annonce toujours aussi CLAAS