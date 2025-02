Farming Simulator VR lancé en vidéo sur Meta Quest

GIANTS Software l'avait annoncé le mois dernier, la franchise Farming Simulator débarque en réalité virtuelle, mais seulement sur les casques VR de Meta. Le titre permet de piloter des machines agricoles sous licence officielle, mais également de les réparer, sans oublier de récolter les légumes à la main dans les serres.

Vous pouvez découvrir la courte bande-annonce de Farming Simulator VR ci-dessus et voici une présentation complète du jeu :

Prendre le volant & cultiver des légumes





En enfilant un casque Meta VR, les joueurs pourront s'immerger dans la culture de champs de maïs, de blé et de soja. Ils prendront place dans les cabines des machines agricoles de grandes marques telles que Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, et bien d'autres encore. En plus du travail des champs, la simulation permettra d'explorer l'agriculture sous serre, où il sera possible de produire et de récolter à la main des tomates, des aubergines, des fraises et d'autres cultures.

Une simulation agricole optimisée pour la réalité virtuelle





L'utilisation intuitive des outils manuels et des machines ne se limite pas à la conduite de tracteurs ou à la récolte des légumes. Les joueurs pourront également s'occuper de l'entretien du matériel, utiliser une clé à chocs électriques pour remplacer des pièces essentielles et se livrer à la satisfaction du nettoyage haute pression des machines afin de les maintenir en parfait état.