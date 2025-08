Farming Simulator 25 : une grosse marque allemande débarque dans le jeu avec un tas de nouveautés

Encore un DLC pour Farming Simulator 25





Comme à chaque fois, Farming Simulator 25 est un énorme carton, surtout sur PC. Le jeu de simulation agricole de GIANTS Software comptait déjà trois millions d'exemplaires vendus en début d'année, le développeur indépendant propose donc régulièrement du contenu additionnel pour contenter les fans. Après le pack Plains & Prairies qui introduisait la marque Ford, GIANTS Software annonce un nouveau DLC en partenariat avec Daimler Truck.

Mercedes-Benz débarque dans Farming Simulator 25





Le nom de Daimler Truck n'est pas forcément très connu du grand public, il s'agit pourtant d'un groupe allemand construisant des camions et qui possède notamment Mercedes-Benz. GIANTS Software dévoile ainsi le pack Mercedes-Benz Trucks, qui permettra de conduire des véhicules inédits comme l'utilitaire tout-terrain Unimog et le tracteur MB-trac, mais aussi le camion Actros L ProCabin et l'Arocs avec sa benne amovible Meiller. Des équipements seront évidemment de la partie, issus des fabricants Fliegl, Sirch et Stoll.

Voici la liste complète des nouveautés qui seront rajoutées avec le pack Mercedes-Benz Trucks :

Mercedes-Benz - Actros L ;

Mercedes-Benz - Actros L + Meiller - TECTRUM RS21 ;

Mercedes-Benz - Arocs ;

Mercedes-Benz - Arocs + Meiller - TECTRUM RS26 ;

Mercedes-Benz - Bumper ;

Mercedes-Benz - MB-trac 700-900 ;

Mercedes-Benz - MB-trac 1000-1100 ;

Mercedes-Benz - MB-trac 1100-1500 ;

Mercedes-Benz - MB-trac 1300-1800 Turbo ;

Mercedes-Benz - Unimog U 530-535 ;

Mercedes-Benz - Unimog U2400 ;

Fliegl Agrartechnik - Push-Off Container 6800 ;

Heizomat - Heizotruck V2 ;

Sirch - AgroBox ;

Sirch - Halfpipe ;

Sirch - UniBox ;

Stoll - ROBUST 30 HDPM.

Quand sortira le pack Mercedes-Benz Trucks dans FS 25 ?





La date de sortie du pack Mercedes-Benz Trucks est fixée au 9 septembre dans Farming Simulator 25. Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 30,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.