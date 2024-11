Farming Simulator 25 dévoile un premier chiffre de ventes, c'est un record !

Après une année de jachère, GIANTS Software a lancé la semaine dernière Farming Simulator 25, son nouveau jeu de gestion agricole. Un titre évidemment attendu par une grande communauté, les développeurs espéraient sans doute secrètement faire mieux que FS22 et ses 1,5 million de copies vendues en une semaine.

Eh bien GIANTS Software annonce aujourd'hui que Farming Simulator 25 s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires en une semaine, dépassant de 30 % le précédent record. Le titre a notamment rencontré un franc succès sur Steam avec plus de 135 000 joueurs en simultané ce week-end. Grâce à ce lancement record, la franchise Farming Simulator dépasse les 40 millions de copies vendues. Boris Stefan, responsable de l'édition chez GIANTS Software, commente :

Lorsque nous avons entamé notre aventure ambitieuse d'auto-édition avec Farming Simulator 22, nous étions déjà ravis de la réaction de notre communauté unique, engagée et passionnée. Farming Simulator 25 marque notre lancement le plus réussi à ce jour et prouve que notre lien avec la communauté s'est encore renforcé. Leur enthousiasme et leur soutien ne sont pas seulement au cœur de notre réussite, mais aussi la force motrice de notre engagement à offrir une expérience agricole incomparable et satisfaisante. Ce lancement n'est qu'un début pour le jeu.

GIANTS Software rappelle que Farming Simulator 25 aura droit à des mises à jour gratuites, des patchs correctifs, des packs et des extensions, les fans peuvent déjà craquer pour le Year 1 Season Pass avec trois packs officiels et une extension majeure disponibles. Les développeurs gèrent également les mods publiés sur le ModHub pour en faire profiter toute la communauté, mais d'autres annonces et informations sont à venir.

Si le jeu vous intéresse, vous pouvez acheter Farming Simulator 25 à 42,74 € sur Gamesplanet avec notre code promo « GAMERGENFARMER ».