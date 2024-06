Farming Simulator 25 annoncé avec une amusante bande-annonce et une très grosse nouveauté

GIANTS Software a fait l'impasse sur Farming Simulator 24, et l'opus de l'année dernière était réservé aux Nintendo Switch et mobiles, les fans n'ont donc pas eu de jeu inédit sur ordinateurs et consoles de salon depuis trois ans. Farming Simulator 22 a rencontré un énorme succès commercial, mais le studio indépendant est prêt à passer à la suite.

GIANTS Software dévoile aujourd'hui Farming Simulator 25, qui proposera évidemment un gameplay amélioré, des technologies modernes et même des exploitations agricoles asiatiques. La première bande-annonce cinématique est à découvrir ci-dessus, voici ce qui attend les joueurs :

Plus de jeu : nouvelles cultures, nouveaux animaux et autres fonctionnalités

Les fermiers virtuels pourront construire leur empire agricole dans un paysage luxuriant d'Asie de l'Est rempli de rizières, un environnement aux vastes espaces dégagés en Amérique du Nord, ou sur un site d'Europe centrale aux champs verdoyants situés entre étangs et rivières.

Faites pousser deux types de riz, des épinards et d'autres nouvelles cultures, pour un total plus de 20 choix disponibles, à cultiver seul ou en multijoueur. De puissants buffles et d'autres animaux rejoignent les vaches, moutons, cochons, poulets, chevaux et autres animaux d'élevage, tandis que de nouvelles chaînes de production et missions de construction élargissent vos opportunités commerciales. D'autres fonctionnalités et détails seront bientôt dévoilés.

Amélioration des machines, des champs et des visuels

Plus de 400 machines et équipements authentiques de plus de 150 marques internationales de renom (Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra...) vous aideront dans vos activités d'agriculture, de sylviculture et d'élevage d'animaux. Avec l'agriculture asiatique, vous avez désormais l'embarras du choix !

Vivez une connexion plus profonde avec vos champs et la nature grâce à une mise à jour technologique générale, avec des une physique et graphismes améliorés, basée sur la dernière version du moteur parfait pour les mods, GIANTS Engine 10. Profitez notamment du brouillard de distance, d'ombres améliorées, d'effets météorologiques dynamiques, de la déformation du sol et bien plus. L'agriculture virtuelle devient de plus en plus immersive et atmosphérique !

Une expérience relaxante, immersive et familiale

« L'agriculture est une passion partagée par beaucoup, aussi bien dans la vie réelle que dans le virtuel », remarque Christian Ammann, PDG de GIANTS Software. « Farming Simulator 25 enrichit la série d'un gameplay plus profond et d'une plus grande immersion, devenant le passe-temps favori des fermiers expérimentés comme des débutants. Nous cultivons cette passion en proposant une expérience relaxante, familiale, communautaire et enrichissante pour tous. »

Les passionnés d'agriculture voudront jeter un coup d'œil à l'édition collector de Farming Simulator 25 : ce coffret exclusif aux PC comprend un verrou d'allumage USB pour démarrer les moteurs des tracteurs du jeu, une version inspirée de la Mega Drive 16 bits, un CD de la bande-son avec 15 titres originaux de Chris Hülsbeck pour les amateurs de rétro, et bien plus encore.