Farming Simulator 23 annoncé sur Nintendo Switch et mobiles

D'habitude, GIANTS Software alterne entre un épisode de Farming Simulator sur ordinateurs et consoles de salon une année, puis un autre opus pour les plateformes portables la suivante. 2020 et son confinement ont un peu chamboulé les choses, mais après Farming Simulator 22 sur PC, PlayStation et Xbox, le studio indépendant reprend ses habitudes.

GIANTS Software dévoile aujourd'hui Farming Simulator 23, avec une Nintendo Switch Edition et une version pour mobiles similaire. La console de salon portable va enfin avoir droit à un nouvel opus, le dernier en date étant Farming Simulator 20, sorti en 2019. Cette édition 2023 permettra encore une fois d'incarner un fermer et de gérer ses exploitations agricole et forestière et même d'élever des animaux. Plus de 100 véhicules et outils sous licences officielles seront disponibles, parmi Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland ou encore Valtra. Les développeurs rajoutent :

De nouvelles mécaniques de jeu offrent des chaînes de production variées, dans lesquelles les joueurs peuvent produire par exemple de la farine issue du blé récolté afin de faire et vendre du plain, mais aussi des meubles en bois, des vêtements avec la laine des moutons, etc. Le labour et le désherbage offrent également plus d'activités afin de cultiver ses champs. Pas de ferme sans animaux : Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition ajoute les poules aux différentes espèces déjà disponibles dans la série comme les vaches, les chevaux, les porcs et les moutons. Que ce soit avec l'élevage, la collecte des œufs ou bien monter un cheval pour se promener... tous ces animaux adorables enrichissent la vie à la ferme. Le raisin, l'olive et le sorgho sont ajoutés à la liste des 14 cultures exploitables. Les joueurs peuvent également partir en balade afin de chercher des éléments à collecter ou pour tout simplement profiter des changements visuels saisonniers sur les environnements américains et européens. Le tutoriel amélioré, l'IA éducative et le nouveau système de chargement automatique pour les bûches et les palettes seront d'une aide précieuse pour la carrière agricole des joueurs. Avec le mois de mai viendra enfin le moment où il sera possible de cultiver les bons moments où que l'on souhaite !

La date de sortie de Farming Simulator 23 est fixée au 23 mai 2023, dans une Nintendo Switch Edition et sur iOS et Android. Vous pouvez également retrouver Farming Simulator 22 Platinum Edition sur PS4 à 39,90 € sur Amazon.