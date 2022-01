Farming Simulator 22 : 3 millions de copies vendues et une nouvelle bande-annonce

En novembre dernier, après une année 2021 de jachère pour la franchise, GIANTS Software lançait sur ordinateurs et consoles de salon Farming Simulator 22, nouvel opus de sa licence de simulation agricole. Le titre avait déjà cumulé plus de 1,5 million de copies vendues en une semaine.

Bien évidemment, le jeu a continué d'attirer de nouveaux joueurs depuis, et GIANTS Software annonce aujourd'hui que Farming Simulator 22 s'est écoulé à plus de trois millions d'exemplaires, neuf semaines après son lancement. Le studio en profite pour partager une petite bande-annonce avec les avis positifs de la presse spécialisée, tandis que le PDG Christian Ammann rajoute :

J'aimerais remercier notre communauté composée de nos modeurs, influenceurs, joueurs, partenaires et de tous ceux qui ont joué un rôle en soutenant notre écosystème florissant. Nous sommes impatients d'établir de nouveaux projets et opportunités en 2022, avec du contenu inédit pour accroître l'expérience Farming Simulator 22.

L'aventure n'est pas terminée, les développeurs publient régulièrement du contenu via le Season Pass Year 1 et des mises à jour gratuites. Les joueurs peuvent déjà profiter de trois nouvelles marques et 16 machines inédites. Enfin, pour les curieux, le dernier podcast « Cultivez les bons moments » animé par En3rgie5 est dédié à la culture de l'olive en région PACA, à retrouver juste ici. Vous pouvez acheter Farming Simulator 22 à 36 € sur Amazon.

Lire aussi : Battlefield 2042 dominé par Farming Simulator 2022 sur Steam