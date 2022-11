Farming Simulator 22 : la Platinum Edition s'offre une vidéo avec des véhicules inédits et la forêt de Silverrun

Dans quelques jours GIANTS Software lancera la Platinum Edition de Farming Simulator 22, un an après la sortie du jeu de base. Cette nouvelle version inclura bien sûr du contenu supplémentaire, les développeurs en avaient déjà donné un aperçu récemment, mais nous avons aujourd'hui droit à une bande-annonce :

Farming Simulator 22: Platinum Edition rajoutera ainsi de nouvelles machines sous licence officielle, comme IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Kotschenreuther, Manitou, Pfanzelt, Schwarzmüller et Volvo Group, qu'il sera possible d'utiliser dans la forêt de Silverrun, une carte inédite avec de nouvelles espèces d'arbres. GIANTS Software reste soucieux du détail, indiquant par exemple que le Hannibal T50 d'IMPEX et le Komatsu 951 bénéficieront de compensations d'inclinaison pour garder la cabine stable sur les terrains difficiles. De son côté, le Volvo EC380DL peut se transformer en abatteuse pour couper des troncs ou s'équiper d'un système Risutec SKB-240 pour reboiser la forêt.

Nous retrouvons également le Felix de Pfanzelt avec deux treuils, le Volvo FH16 et sa semi-remorque Schwarzmüller Timber ou encore le camion-benne articulé BM-Volvo DR-631 « Gravel Charlie », le premier du genre créé il y a plus de 50 ans. Enfin, les joueurs pourront découvrir de nouvelles chaînes de production pour du pain ou de l'huile d'olive, mais aussi des dalles de sol, des tonneaux et des niches pour chiens, tandis que la forêt de Silverrun permettra de construire de nouveaux projets dont un grand huit transportable.

La Platinum Edition de Farming Simulator 22 inclura ainsi plus de 500 véhicules et outils venant de plus de 150 fabricants, avec cinq nouvelles marques et 40 machines inédites. La date de sortie du jeu est fixée au 15 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 31,99 € sur Gamesplanet.