Farming Simulator 22 : la Platinum Edition se détaille

GIANTS Software a sorti il y a près d'un an Farming Simulator 22, nouveau jeu de simulation agricole pour ordinateurs et consoles de salon. Le titre a rencontré un franc succès, avec plus de trois millions d'exemplaires vendus en neuf semaines. Mais les joueurs ayant loupé le coche vont pouvoir se rattraper.

Le mois prochain sortira en effet la Platinum Edition de Farming Simulator 22, avec plusieurs machines inédites et de nouvelles mécaniques de gameplay, les développeurs détaillent tout cela :

Déplacez vos bûches à l'aide de treuils et de vergues La forêt de Silverrun constitue un nouveau scénario proposant un terrain en monde ouvert comprenant plus 20 000 arbres. Les joueurs se verront offrir des contrats pour retirer du bois mort, mais pourront également le marquer eux-mêmes à l'aide de différentes peintures en bombe et de symboles, ce qui sera particulièrement utile en mode multijoueur. Les nouvelles marques introduites avec l'édition Platinum offrent également du matériel adéquat pour déplacer efficacement les grumes en dehors de la forêt. Les treuils sont fixés aux tracteurs et utilisent des câbles métalliques pour tirer jusqu'à un maximum de dix grumes. Les terrains accidentés exigent des machines de pointe avec un treuil mobile tel que le K307c-H de Koller : installé sur une pente raide, il utilise des câbles de plusieurs centaines de mètres de long pour transporter les grumes en montée et en descente afin de contourner les terrains difficiles. Enfin, de nouvelles activités se profilent à l'horizon avec l'arrivée d'un brise-roche hydraulique. Le Paladin SFB 750 est l'outil idéal lorsque de gros rochers bloquent le passage, mais aussi pour planter des arbres ou encore transformer une zone en champ exploitable. Fixé à une chargeuse compacte, celui-ci réduira vos obstacles en miettes. Une édition dédiée aux champs et aux forêts Le nouveau contenu sera disponible sous la forme de l'édition Platinum, la simulation agricole la plus complète jamais réalisée avec plus de 500 véhicules et outils provenant de plus de 150 fabricants. Les utilisateurs possédant le jeu de base Farming Simulator 22, peuvent étoffer et améliorer leur expérience de jeu avec l'extension Platinum, qui introduit 5 nouvelles marques et 40 nouvelles machines. Une partie du contenu sera fournie par une mise à jour gratuite disponible au lancement.

La date de sortie de Farming Simulator 22 Platinum Edition est fixée au 15 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez déjà le précommander contre 31,99 € sur Gamesplanet.