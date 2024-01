Farming Simulator 22 explose encore les compteurs

Depuis son lancement en novembre 2021, Farming Simulator 22 reste relativement discret, mais les joueurs sont nombreux à s'amuser sur le jeu de gestion agricole de GIANTS Software. Le studio indépendant annonce aujourd'hui que le titre a dépassé un nouveau palier de ventes.

Farming Simulator 22 s'est écoulé à plus de six millions d'exemplaires sur PC, PlayStation et Xbox. C'est deux millions de plus qu'en novembre dernier et ce nouveau chiffre de ventes prend en compte les Éditions Platinium et Premium. Le développeur indique au passage que la communauté est plus active que jamais dans les modes multijoueur et que 1,4 milliard de mods ont été téléchargés, soit la moitié des téléchargements depuis le début de la franchise en 2008. Plus de 100 000 serveurs dédiés sont en ligne en simultané et les joueurs ont accès gratuitement à 5 600 mods sur le ModHub officiel. Boris Stefan, responsable de l'édition chez GIANTS Software, commente :

Voir des millions de fermiers virtuels actifs sur nos champs est une affirmation réconfortante de notre passion durable, de notre engagement continu envers la série et de notre stratégie d'autoédition. Notre communauté unique reflète le même niveau de passion et de dévouement, en croissance chaque jour.

Vous pouvez retrouver Farming Simulator 22 à partir de 17,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.