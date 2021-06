Farming Simulator 22 officialise sa date de sortie avec une cinématique digne des plus grands

Même si nous avons rendez-vous à la FarmCon 21 pour en apprendre plus sur Farming Simulator 22, GIANTS Software n'aura pas attendu cet évènement pour nous reparler du projet. Une édition collector et quelques nouveautés avaient ainsi été introduites au début du mois.

Et il a d'autres nouvelles à nous faire parvenir cette semaine ! Ainsi, sa date de sortie a été calée au 22 novembre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Stadia. Si vous précommandez votre exemplaire, ce que vous pouvez faire dès maintenant (par exemple à partir de 49,99 € sur Amazon.fr), vous obtiendrez en bonus le CLAAS Xerion Saddle Track Pack, comprenant un véhicule et 4 équipements exclusifs.

CLAAS XERION SADDLE TRAC Pack CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC

KAWECO XERION SADDLE TRAC Tanker

KAWECO XERION SADDLE TRAC Semi-Trailed Tanker

KAWECO OPTI-JECT 800

KAWECO Front-Unit

Cerise sur le gâteau, en attendant un trailer de gameplay, c'est une cinématique d'ambiance en images de synthèse signée Capsule Studio qui a été diffusée. L'équipe a réalisé quelques-unes des vidéos promotionnelles les plus marquantes du milieu et avait déjà collaboré avec GIANTS par le passé, preuve que la franchise fait définitivement partie de la cour des grands.