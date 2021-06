Farming Simulator 22 : édition collector surprenante, nouvelles map et mécanique de gameplay en images

Après plusieurs années avec une sortie tous les 2 ans, GIANTS Software a fait une pause suite à Farming Simulator 19 pour nous livrer prochainement Farming Simulator 22. Cette suite proposera un système de cycle saisonnier, des cultures et 2 maps inédites, une carte Erlengrat retravaillée, et encore plus d'outils et machines pour diversifier notre agriculture, élevage ou sylviculture.

Parmi les deux environnements additionnels, il y aura celui d'Elmcreek, confirmé aujourd'hui. Inspirée de la région du Midwest américain, cette carte offrira d'immenses terrains et de vastes étendues pour les fermes des joueurs, avec des champs de formes et tailles variées, dans des terrains accueillants « des rivières et des souterrains dans les zones de plaines, une chute d'eau, une autoroute entourée d'un stade de baseball, un immense silo à grain, une station essence et bien d'autres bâtiments qui s'étendront à l'horizon ».

À côté de ça, les développeurs dévoilent également une mécanique économique originale, les chaînes de production.

Une toute nouvelle dimension économique a été ajoutée à Farming Simulator 22 avec l'arrivée des chaînes de production. Les joueurs pourront ainsi livrer leurs récoltes aux divers magasins et petites entreprises pour leur traitement. La minoterie par exemple, permettra de produire de la farine qui sera livrée aux boulangeries, lançant ainsi une chaîne de production lucrative qui entraînera la création de biscottes ou de délicieux gâteaux. En fonction de ce que les joueurs souhaiteront produire, ils devront fournir à leur usine respective diverses ressources, comme du beurre ou du sucre. Après la production de biens marchands, ils auront également la possibilité de les distribuer directement auprès de points de vente comme des supermarchés. Alors que certains seront déjà présents, les joueurs pourront également en construire par eux-mêmes pour diversifier leurs opérations.

Pour finir, c'est une édition collector qui est confirmée pour ce Farming Simulator 22, prévu pour l'automne 2021 sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Elle comprendra un gyrophare orange, qui peut être synchronisé avec celui du jeu, 2 posters, 24 stickers et de nouveaux tutoriels pour le modding. Notez que la jaquette de l'édition standard sera différente selon les régions, mettant à l'honneur la Massey Ferguson 8S, la Fendt 900 Vario, la Case IH Magnum 340 ou bien la Zetor Crystal.

Pour davantage d'informations, nous avons rendez-vous à la FarmCon 21 du mois prochain. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais pour les impatients, Farming Simulator 19 est accessible à partir de 24,42 € sur Amazon.fr.