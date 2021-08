GC2021 : Farming Simulator 22, premier trailer de gameplay, nouvelle map en France et déjà un Year 1 Season Pass prévu

En plus d'un système de météo influant sur toute l'expérience, Farming Simulator 22 livrera des nouveautés sur bien des plans. Il y aura par exemple des environnements inédits, et après le terrain d'Elmcreek, c'est au tour de la carte française du Haut-Beyleron d'être présentée par une bande-annonce à l'occasion de la gamescom 2021.

Cette map méditerranéenne sera idéale pour créer un paysage viticole idyllique ou cultiver les grappes, les olives et le sorgho. La vidéo présente aussi des véhicules et outils inédits, et surtout les premières scènes de gameplay de cet épisode. GIANT Software en profite pour confirmer l'arrivée d'un Year 1 Season Pass qui comprendra trois packs de contenu et une extension majeure, à venir d'ici la fin d'année 2022, aux côtés de mise à jour avec des nouveautés gratuites moindres.



« Nous ne manquerons pas l'occasion de participer à la Gamescom avec Farming Simulator 22 », a commenté Christian Ammann, le PDG de GIANTS Software. « Alors que le jeu est dans sa dernière phase de développement, nous sommes fiers de présenter plus d'informations lors de l'un des plus grands événements vidéoludiques au monde, mais aussi dévoiler aux fans et aux joueurs le tout premier trailer de gameplay du jeu ».

Pour les fans, un live aura lieu le 27 août 2021 à 21h00 sur Twitch pour en apprendre plus sur le projet. La date de sortie de Farming Simulator 22 est sinon fixée au 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 44,98 € sur Amazon.fr.

