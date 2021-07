Farming Simulator 22 : Agriculture de précision, le DLC gratuit en partenariat avec l'UE sera de retour

Farming Simulator est avant tout une franchise orientée vers la simulation agricole, mais GIANTS Software profite de ses jeux pour mettre en avant l'agriculture durable, notamment avec le DLC gratuit Agriculture de précision déjà disponible dans Farming Simulator 19. Il sera de retour dans le prochain opus, avec des améliorations.

Farming Simulator 22 accueillera en effet après son lancement le DLC Agriculture de précision, toujours gratuit, avec des technologies avancées pour « accroître la pérennité des fermes virtuelles à l'aide de capteurs optiques » et ainsi réduire l'utilisation d'herbicides et de fertilisants minéraux et organiques, et diminuer au final l'empreinte écologique de l'agriculture. Comme dans la réalité, le contenu est développé en partenariat avec l'Union européenne, l'université allemande de Hohenheim, l'université anglaise de Reading et Grupo AN, une coopérative espagnole de céréales. Pour cette édition 2021, le centre d'études spécialisées en reproduction animale et en recherches agroalimentaires de l'Académie polonaise des sciences s'est invité à la fête pour « promouvoir la technologie parmi les jeux fermiers d'Europe de l'Est ». Le projet a été financé par EIT Food et John Deere, son chef de projet Thomas Engel déclare :

La collaboration entre tous les partenaires est fantastique et le DLC dépasse toutes mes attentes.

Thomas Frey, directeur créatif chez GIANTS Software, rajoute :

Nous sommes excités par la suite de ce projet et par l'opportunité de prendre part à quelque chose d'aussi important pour accentuer les avantages des technologies agricoles durables.

Farming Simulator 22 sera pour rappel présenté en détail à la FarmCon 21 cette semaine, mais nous savons déjà que le titre aura droit à une bien belle édition collector ainsi qu'à des bonus de précommande. Sa date de sortie est fixée au 22 novembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, mais il faudra attendre le printemps 2022 pour découvrir la nouvelle mise à jour d'Agriculture de précision dans le jeu.