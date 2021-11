Battlefield 2042 dominé par Farming Simulator 2022 sur Steam

Comme à chaque fin d'année, il n'est pas facile de se démarquer parmi les nombreux AAA qui inondent le marché vidéoludique. En théorie, Battlefield 2042 aurait dû faire sensation, mais le lancement a été compliqué, les joueurs sur Steam l'ont descendu sur la place publique, et ils lui préfèrent un titre bien différent.

SteamDB a dévoilé comme tous les dimanches la liste des jeux les plus vendus sur Steam, et Farming Simulator 22 se hisse en tête, devant Battlefield 2042. Rien de vraiment étonnant, il vient de sortir, et sur PC, les choses vont vite. Mais en y regardant de plus près, le jeu de simulation agricole a attiré davantage de joueurs que le FPS de DICE et EA Games ! Farming Simulator 22 a atteint les 105 636 joueurs en simultané sur Steam, contre 105 397 pour Battlefield 2042, déjà un peu délaissé.

Cela ne concerne que Steam, plateforme ultra populaire sur PC, mais qui n'a pas le monopole. Farming Simulator 22 est également disponible sur l'Epic Games Store, tandis que Battlefield 2042 peut être acheté sur l'EGS et Origin, la plateforme d'Electronic Arts, espérons pour lui qu'il fasse mieux sur celles-ci. Si l'appel de la campagne se fait entendre, vous pouvez retrouver Farming Simulator 22 à 39,99 € chez Gamesplanet.