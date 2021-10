Battlefield 2042 : les 5 derniers Spécialistes disponibles au lancement dévoilés par un trailer de gameplay

Comme beaucoup de ses concurrents, Battlefield 2042 nous invitera à incarner des personnages identifiables avec des compétences propres lors de ses parties en ligne. 10 Spécialistes seront jouables au lancement, mais nous n'en connaissons pour le moment que la moitié : Kimble Graves dit Irish, Webster McKay, Maria Falck, Pyotr Guskovsky dit Boris, et Wikus van Daele dit Casper.

Le lancement approche, alors il était temps d'introduire les autres avec une bande-annonce de gameplay. Nous avons d'abord Navin Rao, un Éclaireur indien équipé d'un Système de Cyber-Guerre et dont l'atout Cheval de Troie lui permet de détecter les ennemis qui entourent une cible piratée éliminée. Ensuite, place à Santiago Espinoza dit Dozer, un Assaillant mexicain résistant aux explosions qui ne lâche jamais son bouclier balistique SOB-8. Emma Rosier dit Sundance est elle une Assaillante française qui se balade avec une wingsuit et des explosifs intelligents adaptés à différentes situations.

Ji-Soo Paik est une Éclaireuse sud-coréenne pouvant percevoir les adversaires qui lui infligent des dégâts et déployer un Scanner EMG-X pour marquer les opposants à couvert. Enfin, Constantin Anghel dit Angel est un soldat de Soutien roumain capable de réanimer des alliés et leur redonner du blindage, des munitions et des équipements avec sa caisse magique.

Si vous suivez l'actualité de Battlefield 2042 de près, vous pouvez découvrir les retours que DICE a collectés suite à la bêta et les changements qu'il compte apporter à l'expérience dans un long article en anglais sur le site officiel. Sinon, vous pouvez toujours précommander votre exemplaire pour 60,50 € sur Amazon.fr, avant sa date de sortie du 19 novembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

