Battlefield 2042 : la map Régénération, 3 nouvelles armes et des améliorations en approche avec la Saison 5 : Aube Nouvelle

La Saison 4 de Battlefield 2042 lancée plus tôt cette année devrait être la dernière introduisant un nouveau Spécialiste, mais pas l'ultime pour autant. DICE nous avait promis une Saison 5 avec une map originale, qu'il détaille désormais complètement à quelques jours de son lancement, daté au 7 juin 2023.

La Saison 5 s'appellera donc Aube Nouvelle et ajoutera la carte Régénération, nous emmenant sur un champ de bataille en Tchéquie, aux abords d'une usine industrielle abandonnée où la nature reprend ses droits. Elle étoffe également l'arsenal avec le fusil à verrou XCE Bar, le fusil d'assaut GEW-46 et le puissant pistolet de gros calibre BFP.50, ainsi que les grenades à rebond, grenades antichars et minigrenades. Du contenu cosmétique gratuit pourra aussi être débloqué, mais aussi du payant via le Passe de Combat Premium.

L'expérience va enfin être optimisée avec une révision des équipements des véhicules, de nouveaux postes d'armement employant des technologies thermiques et des canons antiaériens lourds, des armes du Coffre et une version retravaillée de la carte Sablier. Tout cela est mis en scène et détaillé dans les vidéos de cet article. Et pour ceux qui en douteraient, bonne nouvelle : les développeurs confirment que cette Saison 5 ne sera pas la dernière.

Pour les retardataires, DICE a aussi lancé une édition Élite numérique, comprenant la version de base de Battlefield 2042, le kit de matériel Exode comprenant 10 armes et véhicules à utiliser directement, ainsi qu'un pack de cosmétique épique Monde Perdu incluant le set de spécialiste Abandon, la skin de véhicule Vautour Affamé et la skin d'arme Bannissement. Battlefield 2042 est actuellement disponible à partir de 19,27 € sur Amazon.fr.