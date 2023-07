Battlefield 2042 : la Saison 5 se poursuit avec l'évènement Directive d'Arkangel et son nouveau mode Contrôle en 24v24

À chaque saison son activité spéciale ! Actuellement en pleine Saison 5, Battlefield 2042 accueille aujourd'hui et jusqu'au 25 juillet 2023 à 14h00 un évènement appelé Directive d'Arkangel, qui introduit le mode temporaire Contrôle. Jouable en 24v24 sur Régénération, Orbital et Valparaiso, il demande de prendre le contrôle de satellites répartis sur la carte et de les défendre jusqu'à l'envoi de données télémétriques, chaque réussite nous donnant accès à des véhicules de combat de plus en plus puissants renforçant nos chances de renverser nos adversaires.

Et comme toujours, l'évènement s'accompagne de Rubans à gagner lors des parties et à échanger contre des objets cosmétiques, ainsi que de packs payants disponibles durant toute la durée de la sauterie. Tout est détaillé ci-dessous.

Voici la Directive d'Arkangel. Nous vous invitons à nous rejoindre sur le champ de bataille pour un nouvel évènement spécial en jeu du 11 juillet 12h00 UTC (14h00 CEST) au 25 juillet 12h00 UTC (14h00 CEST). Pendant l'évènement, vous incarnerez la faction de la Légion Arkangel, une branche militaire privée d'Arkangel Corporation. Cette entreprise neutre au service de toutes les nations cherche à améliorer l'humanité grâce à l'application de la robotique et des technologies de l'IA. Les deux superpuissances se remettant de leurs blessures après une décennie de guerre, la Légion Arkangel est fortement sollicitée dans les deux camps du conflit. Grâce au soutien financier de la société la plus riche du monde, les soldats et soldates de la Légion Arkangel sont les meilleurs, ayant accès aux technologies les plus avancées. L'adjectif redoutable est un euphémisme. Chaque contrat signé avec la Légion Archangel garantit la victoire. PRENEZ LE CONTRÔLE Aidée par le réseau satellite Ascension, la puissante Légion Arkangel peut débloquer n'importe quelle impasse. Dans Contrôle, prenez et conservez des objectifs changeants pour charger des données télémétriques tactiques. Accumulez un maximum de données pour dominer la région et obtenez des points d'Ascension pour acheter des véhicules. Exécutez la directive. Prenez le contrôle Contrôle se joue à 24 contre 24 sur Régénération, Orbital et Valparaiso. Votre objectif est de recueillir les données télémétriques pour les envoyer au satellite Arkangel. Prenez le contrôle des satellites - Votre escouade transporte des capteurs qui réagissent avec des satellites non synchronisés dispersés sur la carte. Mettez-vous à portée d'un satellite actif pour le revendiquer et commencer la synchronisation. De nombreux points de contrôle peuvent devenir disponibles en même temps. Les ennemis peuvent tenter de prendre des satellites de leur côté à tout moment.

Synchronisez les données télémétriques - Il est essentiel de conserver vos points de contrôle. Défendez vos satellites jusqu'à la fin de la mise en ligne des données télémétriques. Après une série de mises en ligne, un autre satellite libre apparaît. Plus vous synchronisez de données télémétriques, plus votre score sera élevé.

Gagner des véhicules de combat - En cas de bonnes performances, Arkangel vous donnera des points d'Ascension, qui vous serviront à demander des largages de véhicules pour changer le cours de la bataille. Plus vous en économisez, plus vous pourrez demander de véhicules puissants. Au fil du temps, il y aura de moins en moins d'objectifs sur la carte, et à la fin, vous devrez affronter l'équipe ennemie lors d'une bataille épique au centre. Tout est une question de contrôle. TRUCS ET ASTUCES POUR GARDER LE CONTRÔLE Concentrez-vous sur la prise et le maintien des objectifs. Éliminer les ennemis vous aide à prendre l'avantage, mais ce n'est pas la clé de la victoire.

Demandez des véhicules pour l'équipe. Les véhicules sont cruciaux pour la victoire, alors utilisez vos points d’Ascension pour les faire livrer sur le champ de bataille dès que possible.

Retenez les points d'apparition des objectifs. Les objectifs apparaissent suivant un schéma fixe. Connaître votre destination suivante vous aidera à prendre une longueur d'avance sur l'ennemi.

Coordonnez-vous avec l'escouade et communiquez. Pour submerger votre ennemi, lancez des attaques conjointes et réapparaissez dans plusieurs véhicules en même temps. LES BUTINS En combattant au sein de la Légion Arkangel, vous pourrez débloquer et acheter de nouvelles récompenses. Gagnez des Rubans en jouant au mode Contrôle pour débloquer des récompenses de gameplay uniques disponibles pendant l'évènement Directive d'Arkangel, et découvrez de nouveaux packs dans la boutique. Récompenses de gameplay - Semaine 1 1 fond rare Changement de paradigme

1 pendentif épique Repos éternel

1 skin d'arme épique Fusion de forces Récompenses de gameplay - Semaine 2 1 fond rare Sacrifiable

1 couvre-chef épique Interneural

1 skin d'arme épique Charge binaire PACKS DE LA BOUTIQUE Pack Arme ascendante (1 400 PBF)

Pack Guerre ascendante (1 750 PBF)

Pack Arkangel, qui comprend tous les articles de Directive d'Arkangel (2 400 PBF) Nous avons hâte que vous nous rejoigniez dans l'évènement spécial Directive d'Arkangel et que vous découvriez notre nouveau mode à durée limitée Contrôle. Les studios Battlefield vous souhaitent de combattre avec style et de jouer l'objectif ! Bonne chance, et amusez-vous bien !





Directive d'Arkangel a été précédé par une mise à jour 5.1.0, dont vous pouvez découvrir les aspects techniques via le changelog sur le site officiel. Battlefield 2042 est disponible à partir de 22,98 € sur Amazon.fr.