Battlefield 2042 dévoile sa bande originale par Hildur Guðnadóttir et Sam Slater (Joker, Chernobyl)

Avec Battlefield 2042, EA Games et DICE promettent du grand spectacle, cela passera par des batailles à 128 joueurs sur les dernières consoles de salon, des graphismes impressionnants et une bande originale épique. Les studios ont ainsi fait appel à deux musiciens déjà reconnus pour créer les musiques de leur jeu de tir.

Il s'agit de Hildur Guðnadóttir et Sam Slater, qui ont déjà composé la bande originale de la mini-série Chernobyl ainsi que celle du film Joker, leur permettant de remporter un Oscar au passage. La bande originale de Battlefield 2042 est déjà à écouter sur la plupart des plateformes, et pas fous, les studios indiquent que ces compositions seront parfaites pour accompagner les vidéos des créateurs de contenu à l'occasion de la bêta ouverte, qui commence pour rappel demain. Andreas Almström, direction audio de Battlefield 2042, commente :

C'était super de travailler avec Hildur et Sam ! En tant que compositeurs, ils apportent de nombreuses idées inédites et nous sommes toujours heureux d'être confrontés à des défis lors de la composition de la musique d'un jeu. Observer le processus créatif qu'ils mettent en œuvre pour nous aider à nous aligner sur ce nouveau paysage sonore... C'est vraiment incroyable.

Si vous préférez les éditions physiques, EA Games s'est associé à Lakeshore Records et Invada Records afin de proposer la bande originale en vinyle, qui arrivera plus tard. La date de sortie de Battlefield 2042 est pour rappel fixée au 19 novembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander à 60,50 € sur Amazon.

Lire aussi : Battlefield 2042 : bannissement définitif des tricheurs et mesures contre les comportements toxiques, ce sera tolérance zéro pour DICE