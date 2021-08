Battlefield 2042 : avis aux mélomanes, les compositeurs de Joker et Chernobyl seront à la bande-son

Battlefield 2042 sera une grosse production sur tous les plans, y compris pour la bande-son. Billboard nous apprend cette semaine que DICE a débauché un duo de renom pour assurer la composition de musiques originales pour son jeu d'action multijoueur : Hildur Gudnadóttir et Sam Slater.

Si ces noms ne vous parlent pas, vous connaissez forcément les œuvres sur lesquelles ils ont travaillé ces dernières années : nous devons à la compositrice et à son producteur/designer sonore les BO de Chernobyl, pour lequel ils ont obtenu un Emmy Award, et du film Joker, grâce auquel ils ont dégoté un Oscar, un Golden Globe et un Grammy Award.



« Nous sommes ravis d'écrire notre première bande-son pour un jeu vidéo avec Battlefield 2042 et de faire équipe avec Electronic Arts », ont déclaré Gudnadóttir et Slater dans un communiqué. « Ce fut une expérience profondément créative de plonger dans ce monde et de créer un environnement musical perturbant et vraiment unique pour ce jeu ».

« Dès le début, Hildur et Sam ont entrepris de créer une bande-son pas comme les autres, dans laquelle musique et conception sonore se fondent pour créer une expérience de paysage sonore extraordinaire », a déclaré Steve Schnur, directeur de la musique chez Electronic Arts. «Je peux dire sans équivoque que la bande-son originale de Battlefield 2042 est la réalisation cinématographique la plus importante de la franchise et va clairement changer la donne pour ce média. »