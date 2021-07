Battlefield 2042 : trailer et détails pour Battlefield Portal, le mode complètement fou qui mélange les époques !

Battlefield 2042 est l'un des jeux les plus attendus de cette année, alors il était logique qu'un beau segment lui soit accordé à l'EA Play Live. Le mastodonte nous a comme prévu présenté un nouveau mode : nous savions déjà plein de choses sur Guerre Totale, et avions entraperçu Hazard Zone, place aux informations la troisième expérience mystère autour d'anciennes maps de la série.

Le mode en hommage à la saga ne s'appellera donc pas Battlefield Hub, mais Battlefield Portal (presque). Il nous invitera à créer et partager nos propres expériences de jeu, en définissant les règles de nos parties : objectifs, nombre de joueurs, avantages, etc. Mais surtout, nous pourrons utiliser du contenu de Battlefield 2042, Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3 ! Les maps Battle of the Bulge, El Alamein, Valparaiso, Arica Harbor, Caspian Border et Noshahr Canals et les 7 cartes du nouvel épisode pourront accueillir nos parties et nous pourrons y utiliser, sans logique temporelle, plus de 40 armes, 30 gadgets 40 véhicules issus de ces 4 volets. Tout ne sera pas équilibré de base, mais le créateur d'une partie pourra jouer sur une centaine d'options pour rendre l'arsenal d'un camp plus ou moins compétitif, surtout s'ils ne viennent pas de la même époque.

S'il le désire, il pourra aussi partager son paramétrage avec la communauté, pour qu'elle l'affine ou le change à sa guise dans de nouvelles expériences. Et la meilleure nouvelle, c'est que vous pourrez gagner de l'XP et des Rangs en Battlefield Hub comme dans les autres modes ! Et comme vous l'aurez noté, Hazard Zone n'a pas encore été vraiment montré...



La date de sortie de Battlefield 2042 est fixée au 22 octobre 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

