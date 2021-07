Battlefield 2042 : un point sur le cross-play, la cross-progression et les achats partagés

Battlefield 2042 refera parler de lui lors de l'EA Play Live la semaine prochaine, mais DICE et Electronic Arts dévoilent déjà quelques informations sur le jeu de tir à la première personne. Au travers d'une foire aux questions très complète, les studios se sont en effet attardés sur le sujet du cross-play.

La possibilité de jouer avec ses amis est plus importante que jamais, les constructeurs et éditeurs ouvrent toujours un peu plus le champ des possibilités et Battlefield 2042 ne dérogera pas à la règle. Les développeurs vont ainsi organiser un test technique à la fin de l'été pour parfaitement organiser cela, mais DICE annonce déjà que les joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X|S pourront s'amuser entre eux. Les joueurs sur PS4 et Xbox One seront quant à eux ensemble, ces consoles ne proposeront pour rappel que des cartes à 64 joueurs, d'où la séparation.

En plus de cela, les développeurs indiquent travailler sur des fonctionnalités de cross-progression et de cross-commerce, permettant de retrouver son contenu, débloqué en jouant ou acheté, sur d'autres plateformes. Des fonctionnalités très utiles pour les joueurs qui changeront de plateforme à l'avenir, mais DICE n'a pas précisé grand-chose à ce sujet pour le moment, difficile de dire si cela sera disponible au lancement, mais au moins, ils planchent dessus, c'est un bon départ.

La date de sortie de Battlefield 2042 est fixée au 22 octobre 2021, vous pouvez précommander le jeu à 54,99 € sur Amazon.