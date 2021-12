Yu-Gi-Oh! Master Duel sera cross-play, un point sur son contenu et du gameplay en vidéos

Konami a mis le paquet pour cette Jump Festa 2022, avec plusieurs diffusions tout au long du week-end concernant la licence Yu-Gi-Oh! dans sa globalité. Hier, nous avons ainsi pu découvrir la série GO RUSH!! qui remplacera SEVENS et fera toujours la part belle aux Rush Duels, que vous pouvez expérimenter dans le jeu Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! (notre avis prochainement sur le site). Mais l'éditeur a bien d'autres cartes dans sa manche et notamment Yu-Gi-Oh! Master Duel, qui s'est offert un long aperçu au travers d'une bande-annonce.

Déjà, il est confirmé que ce titre utilisant les Master Rules 2020 (ou MR5 pour les intimes) sera cross-play entre PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC, iOS et Android, avec la possibilité d'accéder à nos données depuis n'importe quel appareil. Le nombre impressionnant de cartes disponibles s'élevant à plus de 10 000 est lui à nouveau mentionné. Parmi les modes de jeu, nous retrouverons des duels libres et classés, avec un système de rang saisonnier, mais aussi des évènements dont la nature reste à préciser. Un mode Solo sera également inclus, lié aux archétypes de l'univers du jeu, un peu à l'instar de ce qu'avait fait World Championship Tournament 2008.

De nombreuses options pour la création de decks seront aussi incluses, avec notamment une connexion possible à Card Database. Mais pour obtenir des cartes, skins pour le plateau, protège-cartes ou avatars, cela risque de faire grincer des dents, car la boutique utilisera des cristaux. Comme il s'agit d'un free-to-play, les microtransactions à gogo se font déjà sentir... Un Master Pack coûtera ainsi 100 cristaux, en acheter 10 d'un coup garantissant une carte SR. Obtenir des SR et UR nous octroiera aussi des clés, reste à en découvrir l'utilité... Un système de crafting permettra de son côté de se séparer de cartes non désirées pour en obtenir de nouvelles via des points.

Par ailleurs, plusieurs personnalités ont joué à Master Duel durant le live, dont Takanori Hoshino, le doubleur japonais de Jack Atlas, qui a évidemment utilisé un deck contenant des cartes de son personnage. Vous pouvez revoir tout cela par l'intermédiaire de la vidéo ci-dessous.

Yu-Gi-Oh! Master Duel sortira cet hiver, mais nous ne savons toujours pas quand précisément. Sinon, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est vendu par la Fnac 39,99 € sur PC.