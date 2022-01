MAJ Yu-Gi-Oh! Master Duel : un lancement surprise sur consoles, PC et appareils mobiles

Quand il ne s'attaque pas au marché des NFT, Konami sort aussi parfois des jeux vidéo et ces derniers mois ont ainsi vu l'annonce et/ou la sortie de plusieurs projets entourant la licence Yu-Gi-Oh!, à commencer par RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! sur Switch. Le jeu Cross Duel a été présenté lors de la Jump Festa, de même que Master Duel, qui nous intéresse à présent. En effet, sans crier gare, l'éditeur a tout simplement sorti ce titre dans les boutiques en ligne ces dernières heures.

Puisqu'il est free-to-play, vous pouvez donc dès à présent télécharger Yu-Gi-Oh! Master Duel sur le PlayStation Store (PS5 et PS4), l'eShop de la Switch, Steam sur PC (qui a réussi à faire planter le nôtre lors du premier démarrage, sans raison...) et sur le Microsoft Store des Xbox. Sa taille varie selon les plateformes, allant de 2,7 Go sur la console de Nintendo à 6,088 Go pour la version next-gen chez Sony, avec un deuxième téléchargement en jeu sur ordinateur, celui pour le lancer n'étant que de 293,21 Mo. Les versions mobiles Android et iOS ne sont elles pas encore disponibles et arriveront plus tard, sans plus de précision.

Konami a pour l'occasion partagé une bande-annonce de lancement quasi identique à la vidéo diffusée en décembre, mais cette fois traduite en anglais. Vous pouvez également retrouver plusieurs vidéos explicatives ci-dessous, qui reviennent sur le fonctionnement des modes de jeu, la boutique, la création de decks et les menus.

Mise à jour : Yu-Gi-Oh! Master Duel est désormais disponible sur iOS et Android. Konami indique au passage que plus de 4 millions de téléchargements ont été effectués, ce qui n'équivaut pas forcément au même nombre de joueurs puisque le jeu est cross-platform, permettant de s'amuser avec un même compte sur plusieurs appareils différents.

