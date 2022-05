Yu-Gi-Oh! Master Duel se met à jour avec de nouvelles listes de restriction, du contenu solo et des cartes inédites

Lancé en janvier dernier, le free-to-play Yu-Gi-Oh! Master Duel a récemment dépassé les 30 millions de téléchargements, lui qui est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC et appareils sous Android et iOS. Difficile de dire à quel point cela traduit le nombre réel de joueurs actifs, surtout que la progression est cross-platform, mais Konami doit être ravi de ce succès. Ce qui est sûr, c'est que du contenu inédit vient d'être ajouté au jeu, de quoi renouveler l'intérêt des duellistes.

Les restrictions de cartes pouvant être utilisées ont ainsi été modifiées pour la première fois, de nouvelles cartes ont fait leur apparition au travers de deux boosters et un Deck de Structure, tout comme une poignée d'accessoires supplémentaires et deux portails pour le mode solo, servant à introduire des archétypes et tactiques. Par ailleurs, après le Festival Xyz et le Festival Synchro, c'est l'évènement Festival Fusion qui va se tenir dès le 12 mai. Une bande-annonce avec les bons mots de la presse a pour l'occasion été diffusée.

La toute première mise à jour de la liste Interdites / Limitées , qui régule l'usage de certaines cartes lors des Duels.

, qui régule l'usage de certaines cartes lors des Duels. De nouveaux paquets « Refined Blade » et « Fusion Potential » , ainsi que le Deck de Structure « Cybernetic Successor » sont disponibles dans la boutique du jeu, avec des cartes telles que Dragon Ultime Cyberténébreux

, ainsi que le Deck de Structure « Cybernetic Successor » sont disponibles dans la boutique du jeu, avec des cartes telles que Dragon Ultime Cyberténébreux Deux nouveaux Portails pour le mode solo. Le premier prend pour thème le « Danger », tandis que « Stratégie du Duel 2 » comprend des missions didactiques et des récompenses à débloquer.

Le premier prend pour thème le « Danger », tandis que « Stratégie du Duel 2 » comprend des missions didactiques et des récompenses à débloquer. Un bonus de connexion pour célébrer les 3 mois du jeu : chaque Duelliste recevra un total de 1 000 Gemmes en se connectant !

: chaque Duelliste recevra un total de 1 000 Gemmes en se connectant ! De nouvelles promotions sur les Gemmes, disponibles dès maintenant dans la boutique du jeu.

Diverses optimisations de l'expérience Yu-Gi-Oh! Master Duel, et plus encore.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est sinon toujours en vente au prix de 39,99 € à la Fnac.